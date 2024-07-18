2024創新論壇／遠傳總座：遠距醫療 5G救命級應用

遠傳（4904）總經理井琪昨（17）日表示，遠傳把ESG融入企業營運中，以核心能力及「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」技術投入關懷社會，持續關注遠距醫療及詐騙兩大議題，尤其科技賦能遠距醫療，讓5G雖未有殺手級應用，但已出現「救命級應用」。

井琪指出，遠傳發現城鄉醫療資源不均，因此從4G時代就投入遠距醫療，但當時網路技術與資源還不足；進入5G時代，傳輸速度更快，低延遲，讓醫生可以即時看到遠端的病患的醫療報告及X光片，5G加上遠距醫療，讓整體服務水到渠成。

井琪表示，現在打造5G遠距診療平台，以網路代替馬路，已經導入15個縣市及52個鄉鎮，累積4.5萬人次，5G救護車使用超過1,000人次。

近期「通訊診療法」上路，遠傳推出視訊門診，已有超過40家醫療院所申請，上百個虛擬診間將陸續開診；同時遠傳投入在宅急症照護計畫，將醫療照護資源送進長照機構與居家場域。目前雖未看到5G「殺手級應用」出現，但已經看到5G遠距醫療成為「救命級應用」。

另一方面，全球詐騙猖狂，井琪指出，遠傳透過科技及AI來打擊、防堵詐騙，首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，透過大數據分析詐騙集團慣性行為，並建立「詐騙行為特徵資料庫」，持續強化AI機器學習模型，以因應詐騙手法日新月異。

井琪表示，遠傳積極防堵詐騙，並將詐騙門號斷話，每個月平均攔阻近10萬通電話，警示語音4萬通，每月平均攔阻近20萬則簡訊，並以「大人物」技術，攜手世界資安大廠Allot打造「遠傳守護網」，在網路上即時的攔截阻斷不安全網站，每個月平均攔阻4,000多萬次風險網站。