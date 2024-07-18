2024創新論壇／遠傳總座井琪：減少碳足跡 三管齊下

遠傳（4904）電信總經理井琪昨（17）日表示，遠傳以「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」賦能，三管齊下減少碳足跡，同時打造淨零轉型解決方案，助攻公部門及企業夥伴，未來持續善用AI等新科技，兼顧永續與獲利。

經濟日報昨日舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技賦能永續。

本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，協辦單位為中保科技集團、長榮集團、元大投信。

井琪談話重點 圖／經濟日報提供

井琪昨天出席2024創新論壇，並以「遠傳大人物的ESG趨勢洞察」為題發表專講。她表示，ESG議題的急迫性，不僅身而為人，更是企業責任，遠傳近年投入ESG，也獲得國際肯定，入選2023道瓊永續指數世界成分股電信業全球第一，得獎固然是肯定，更需沈潛思考如何做得更好。

井琪透露，她自己嘗試以現在最紅的生成式AI找問題，詢問ChatGPT，企業面臨淨零挑戰有哪些，ChatGPT回答包含減少碳足跡、提供供應鏈永續性、掌握ESG相關國際法規、管理ESG數據和報告、實踐ESG融資等五個議題，自己加了第六個「Gen AI（生成式AI）對環境的影響」。

井琪指出，減少碳足跡方面，遠傳採投資再生能源、對內營運節能減碳、對外推廣節能應用三管齊下，已投資11座自發自用型太陽能電廠，未來每年可提供2,000萬度綠電，並積極洽談離岸風力發電CPPA，提供長期穩定的綠電。

遠傳子公司旭天能源也為遠傳、遠東集團關係企業、慈濟企業客戶提供綠電服務，同時提供智慧電網及能源管理技術，協助澎湖望安島微電網工程，高雄港務公司智慧能源管理，投入政府智慧電網發展。

對內節能減碳方面，井琪表示，遠傳每年用電6.22億度，75%用在基地台，「新遠傳」打造更環保更安全的網路，不僅以AI選基地台站址，遠亞共站的基地台汰舊換新保留一套設備，每年用電降低8,600萬度，減碳4.3噸，第2季逐步關閉3G網路，每年降低5,200萬度用電，減碳26,500噸。

遠傳也對外推廣淨零轉型解決方案，自主開發多項淨零轉型解決方案。

井琪表示，遠傳積極提高供應鏈永續性，循環經濟回收比率大於50%，供應鏈減碳57.9%，看準企業需接軌國際淨零政策與法規，並管理碳排數據及報告，遠傳也攜手微軟永續雲及新創公司永訊智庫，分別針對大型企業及中小企業提出碳盤查及管理解決方案。