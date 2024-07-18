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王文淵拍板 台塑集團加薪3% 平均薪資逼近6萬元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑集團17日舉行調薪協商會議，台塑企業總裁王文淵率領台塑四寶董事長等高層與工會代表討論，最後拍板所有員工加薪3%。圖／本報系資料照片
台塑集團17日舉行調薪協商會議，台塑企業總裁王文淵率領台塑四寶董事長等高層與工會代表討論，最後拍板所有員工加薪3%。圖／本報系資料照片

台塑（1301）集團昨（17）日舉行調薪協商會議，台塑企業總裁王文淵率領台塑四寶董事長等高層與工會代表討論，最後拍板所有員工加薪3%，比去年的2.5%調幅還要高，受到台塑人肯定。

台塑集團最新調薪方案，以目前員工平均薪資約5.75萬元計算，每人每月加薪約1,740元，調漲後平均薪資逼近6萬元。

針對工會代表日前提議月增600元的員工伙食津貼，台塑企業工會全聯會理事長陳鴻儒昨日表示，總裁同意日後另找時間協商。這次就先從實質薪資調整做起，他可以感受到景氣不好的環境下，調薪幅度還高於去年的2.5%，感受到公司有相當誠意。

台塑集團近五年調薪概況 圖／經濟日報提供
台塑集團近五年調薪概況 圖／經濟日報提供

陳鴻儒轉述，王文淵認為未來景氣對台塑仍不是很好，公司要穩健經營，包括人工智慧（AI）轉型目前一年可創造約66億元效益，但還不夠快，要繼續加快；另外產品要繼續創新。

受到大陸新增產能大量開出，衝擊亞洲地區石化市場行情，台塑四寶2023年合計營收1兆5,039億元，年減18%；稅後純益440.07億元，年減51.1%。但是為了協助員工舒緩通膨壓力，王文淵去年仍大方同意台塑集團調薪2.5%。

到了今年，由於今年通膨壓力仍在，主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）為107.71，年增2.42％。在兼顧通膨、人才永續經營的大前提下，台塑企業今年調薪幅度優於去年水準，這也符合台塑集團過去穩定的調薪策略，一方面協助員工減輕通膨壓力，另外也能支持企業穩健成長。

展望今年，台塑四寶上半年自結合計營收7,464.83億元，年增1.9%；稅後純益合計156.82億元，年增63.6%，營收、獲利皆較去年同期改善。不過，由於下半年景氣仍然充滿變數，塑化業景氣是否大幅回溫，目前市場看法仍偏向保守態度。

壓力 薪資 通膨

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