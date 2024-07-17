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Yahoo與統一集團宣布合資 共創台灣電商新局

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Yahoo 17日宣布，預計在今年稍晚完成與統一集團合資計劃。統一（1216）集團已投資Yahoo台灣電子商務業務2,500萬美元可轉換公司債，並轉為股權，雙方進一步深化合作。統一集團和Yahoo將分別持有Yahoo台灣電子商務業務80%與20%股份，統一集團主導合資公司營運主導權，整體交易包含後續營運投資的總金額為1億美元。雙方期待藉此合資強化合作綜效，提升台灣電商的整體發展，為在地消費者開創全新的網購場景與體驗。

Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂指出，很高興與統一集團在既有的投資關係下進一步達成合資意向，藉由Yahoo豐沛的人才、有價值的數據洞察及數位營運經驗，與統一集團在生活品牌上的全方位消費體驗，擴大在市場的影響力。未來，Yahoo將授權雙方的合資業務，延續使用Yahoo台灣電子商務品牌，在既有營運管理團隊帶領下，持續強化網購平台競爭力，為消費者提供更優質的商品與服務，並在競爭日益激烈的電商產業中拓展更多成長動能與機會。

Yahoo 統一集團 電商

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