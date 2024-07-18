ESG最前線／化學品管理 從除弊到興利

為因應重大化學品工安意外，勞動部修正發布的「優先管理化學品之指定及運作管理辦法」於2024年6月6日正式實施。政府修法的方向更謹慎嚴格，不外乎是為了確保勞工的安全，降低不幸事件的發生機率。於此同時，化學品管理人員的工作難度也隨之提高，因為合規所要採取的行動比以往都來得複雜。

在此以「What」、「When」、「How」三個層次，簡述化學品管理面臨的大三挑戰，以及實務運作上如何因應。

What：哪些化學品要列入管理？

通常運作場所的化學品種類繁多、組成複雜，要正確判斷化學品危害成分中是否含指定之「優先管理化學品」，即為一大挑戰。

管理者除了要能正確掌握「混合物」的各別成分，還必須熟稔運作總量、臨界量的計算方式，才能清楚界定是否需要報請備查。

要減少人工判斷的錯誤，將完整的SDS資料輸入「具備列管判斷能力」的化學品管理系統，才是一勞永逸的方式。

When：何時需要備查？

新的法規給予「最大運作總量」更嚴謹的定義：「指化學品於『任一時間』存在於運作場所之最大數量。」這意謂運作場所若是採用傳統的人工紀錄模式，勢必無法有效率的掌握全場「及時的」運作總量。遇到現場的臨時調度、或是產線滿載的高峰期，很容易就出現合規的漏洞。

此外，首次備查、定期備查的時間縮短，以及動態報備機制的增加，均考驗著化學品管理人員的反應速度。

提高化學品運作資訊的數位化程度，包括：源頭資料的建立、運作資料的即時更新等，管理者得以在最短時間內、掌握最完整的資訊，藉以降低違規風險的發生。

How：如何做好管理？

隨著工安、人權意識的抬頭，以及國際ESG趨勢的推波助瀾，做好化學品管理不再僅是「除弊」的工作（減少危害、降低風險），更是企業「興利」的重要手段。

因為完善的管理系統，創造出安全的環境、安心的員工，才會有滿意的供應商與客戶，進而建立績效穩健、永續經營的企業。

因此筆者認為企業首要破除陳舊的觀念，將化學品管理軟硬體、人員設備的升級，視為一種「投資」而非「費用」。從「除弊」走向「興利」，在危機中看見轉機。