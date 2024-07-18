友善環境 創造卓越／啟動氣候風險情境分析

情境分析旨在將氣候相關風險與機會在不同條件下的發展和潛在影響納入公司之決策計畫，協助公司瞭解其在未來不同情境下的表現。所以面臨氣候相關風險的公司皆應考慮使用情境分析來輔助決策和財務規劃，並儘可能地揭露公司對各種潛在氣候情境的適應能力。

歸納氣候變遷下使用情境分析的理由如下：

一、協助公司考量特定氣候議題。首先，不確定情境下可能發生的結果（例如：氣候及生態系統因應大氣中溫室氣體排放量提高，所產生的物理反應）。其次，中長期才顯現的結果（例如：進行低碳經濟轉型的時機、分布情況和機制）。第三， 因不確定性及複雜性，而產生潛在的破壞性影響。

二、使公司能以更有結構性且有別於往常的運行模式，加強公司對於未來前景的策略性對話。重要的是，情境分析將決策者的思維擴展到可能發生的情境下，包含氣候衝擊帶來的顯著影響。

三、協助公司建構及評估氣候變遷對業務、策略及財務上潛在衝擊的範圍，以及財務規劃中可能需要考量的相關管理行動。使得公司能在眾多不確定性的未來條件下，導引出更為穩健的策略。

四、協助公司鑑別出可控管外部環境的指標，更有助於識別出環境朝向不同情境前進（或為情境分析的不同階段）。公司得以有機會重新評估和調整相對應的策略及財務規劃。

五、協助投資人瞭解公司策略及財務規劃的穩定性，並比較不同公司之間的風險與機會。

除上述挑戰因素外，使用氣候情境分析來評估潛在商業影響仍處於發展階段，通常缺乏詳細的氣候情境分析過程也是讓一般公司無所適從之原因。有鑑於此，金融機構應持續蒐集國際間有關氣候風險評估資料與方法論之最新進展，建立健全的資料管理系統，以整合不同來源的氣候相關資料。這有助於提供更全面、準確的風險評估和更好的決策支援。

一般認為，實體風險與轉型風險具備相互抵償性（實體風險愈強的情境下，轉型風險將愈弱，反之亦然）；因此，情境分析應用在企業層級的決策輔助功能為：探索企業在兩個極端情境下的韌性，並提供經營管理者就策略發展進行路徑的選擇（選擇不積極減碳而面對較強的實體風險，或是要走低碳策略但轉型風險較強的策略發展路徑）。而從全球經濟的尺度來看，巴黎協定標誌著，人類選擇要發展低碳策略。

面對勢不可擋的全球淨零轉型趨勢，金融業者必須對其價值鏈中的碳排放進行管理，也就是範疇三溫室氣體排放中的類別15。而由荷蘭金融機構於2015年發起的碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）也推出一系列廣為全球金融機構所接受、針對金融行為間接促成的溫室氣體排放計算方式，包括透過投融資（financed emissions）、保險（insurance-associated emissions）以及資本市場交易（facilitated emissions）而間接促成、在實體經濟排放出的溫室氣體。PCAF的方法學提供了具一致性及可比較性的財務範疇三計算方法，更讓金融業在風險管理實務上，新增了可用於監測轉型風險、具備管理意義的指標。