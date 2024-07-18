連鎖效應／企業布局海外 掌握四方向

連鎖品牌國際擴張，經歷了三階段的發展。第一波時間在1995至2004年，隨著全球各地的台灣移民在當地創生型開展；第二波則在2005至2014年，和各地台商做為主要的合作對象，伴生型發展。

而2015年迄今，第三波則化被動為主動，先鎖定一個市場進入試水溫，再順勢轉進其他市場自主型拓展，在區域選擇上，也多會發揮群聚效應，優先選擇競品進入的市場，如早期的大陸、東南亞；近期的澳洲與美國市場。

台灣資本市場自2010年美食-KY（85°C）上市以來，目前總計商業服務業在興櫃、上櫃和上市的零售、餐飲與服務企業已近百家，如：米斯特（Life8）、床的世界、築間、金色三麥、健身工廠等。

隨著愈來愈多的連鎖事業資本化，無論是在策略格局、經營發展、人力資源、投資計畫、物流運籌等，各項企業營運機能，亦隨著制度化與法遵程度的提升，從而挹注新的向上動能，國際發展也不例外。

放眼下一個十年，第四波連鎖企業國際發展的驅動力，主要就是來自於事業經營格局的打開，透過資本運作做四項升維布局：

一、重點市場布局：國際發展並非天南地北，何地、何時，如何開始？必須啟動完整的國際市場調查，對目標市場深入分析，決定進入市場策略，才能有一個好的開始。

二、國際商務布局：主要在於整合當地商會、展會資源，並強化跨國企業參訪交流，設立國際事業部，擘畫海外拓展藍圖，並編列年度預算，按營運計劃執行。

三、海外人才布局：國際發展首重落地經營，若是遠程遙控，難免會有鞭長莫及之憾，連鎖企業的國際部並非貿易功能而已，必須做到組建在地團隊投入常態經營，人才是關鍵。

四、跨國投資布局：企業進入海外市場不能一廂情願，策略應用必須靈活，該合資就合資；該併購就併購；該投資就投資，而不是只靠著區域授權一招打天下。

連鎖企業國際展店，開店並非目的而是方法，主要還是為了打造品牌通路，經營當地的消費市場，在啟動海外計畫之前，海外市調重點就是商業模式與商品適性。

例如，元健助聽器母公司元勛，選擇在印度清奈設立分公司，是與自身資源匹配的結果，以可控的成本進入市場。

只要按照台灣的模式開店，就能放諸四海皆準？答案通常都是否定的。連鎖跨國經營的變與不變之間，都是在市場經營中不斷驗證的結果，畢竟開店必須實現獲利。

啟動海外市場打的銀彈，上市計劃打開的不僅是資本市場，還有更廣大的國際市場。