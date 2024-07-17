統一整併台灣雅虎電商、擴大網購版圖 公司曝未來布局

公平會通過統一（1216）集團17日取得香港商雅虎資訊股份有限公司(下稱Yahoo 台灣電子商務業務)結合案，並預計在今年稍晚完成與Yahoo合資。統一集團表示，將朝全通路「生活品牌」邁進，為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗。

統一在已投資Yahoo台灣電子商務業務2,500萬美元可轉換公司債的基礎上，雙方進一步深化合作，統一與Yahoo將分別持有Yahoo台灣電子商務業務八成與兩成的股份，並取得合資公司營運主導權，整體交易還包含後續1億美元的營運投資。

統一表示，集團核心發展聚焦在數位經濟、物流流通等布局，透過合資模式與Yahoo台灣電子商務深化合作， 全力完成為消費者打造「最後一哩路到最後一步路」的目標，提供多元的商品內容與數位體驗，打造全新的消費體驗。

統一指出，Yahoo台灣電子商務在數位經濟上深厚的數據與經驗，與統一生活品牌與零售流通布局的優勢，將能更進一步強化統一在生活產業的發展，並透過數位驅動提供消費者更全面的零售網絡。

Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂指出，藉由人才與數據洞察及數位營運經驗，加上統一集團在生活品牌上的全方位影響力。未來將延續使用Yahoo台灣電子商務品牌，持續強化網購平台競爭力，為消費者提供更優質的服務，並在電商產業中拓展更多成長動能與機會。