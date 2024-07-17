併購雅虎台灣電商事業獲准 統一：開創全新網購場景與體驗

統一集團今取得公平會通過與香港商雅虎資訊結合案，並預計在今年稍晚完成與Yahoo合資，在已投資Yahoo台灣電子商務業務2500萬美元可轉換公司債的基礎上，雙方進一步深化合作。

統一表示，統一集團和Yahoo將分別持有Yahoo台灣電子商務業務80%與20%股份，統一集團並取得合資公司營運主導權，整體交易包含後續營運投資的總金額為1億美元，期待藉此合資強化合作綜效，提升台灣電商的整體發展，為在地消費者開創全新的網購場景與體驗。

統一表示，集團致力於打造全通路「生活品牌」，為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗，朝建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進，因應集團核心發展聚焦在數位經濟、物流流通等布局，統一將透過合資模式與Yahoo台灣電子商務深化合作，全力完成為消費者打造「最後一哩路到最後一步路」的目標。

統一也說，將結合Yahoo台灣電子商務在數位經濟上深厚的數據與經驗，與統一生活品牌與零售流通布局的優勢，將能強化統一集團在台灣生活產業的領先地位，並透過數位驅動提供消費者更全面的零售網絡。

Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂指出，未來Yahoo將授權雙方的合資業務，延續使用Yahoo台灣電子商務品牌，在既有營運管理團隊帶領下，持續強化網購平台競爭力，為消費者提供更優質的商品與服務，並在競爭日益激烈的電商產業中拓展更多成長動能與機會。