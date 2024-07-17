併購雅虎奇摩獲准 統一：Yahoo電商品牌延續使用
公平會宣布不禁止統一與香港商雅虎資訊公司結合案，統一將取得Yahoo台灣電商業務8成股份。統一表示，整體交易包含後續營運投資總金額約1億美元，待收到正式核准文件後，規劃後續結合安排，包括確定的交割時間與合作內容，未來雅虎將授權雙方合資業務，延續使用Yahoo台灣電子商務品牌。
統一集團今年2月宣布認購雅虎台灣公司債2500萬美元（約新台幣8.12億元），獲公平會核准，統一今天發出新聞稿指出，與Yahoo（雅虎）將分別持有Yahoo台灣電商業務80%與20%股份，統一取得合資公司營運主導權，整體交易包含後續營運投資總金額為1億美元（約新台幣30億元）。
雙方期望藉此合資，強化合作綜效，提升台灣電商發展，開創全新的網購場景與體驗。
對於上述投資案，統一董事長羅智先日前指出，統一集團去年營收新台幣5800億元，在實體通路有成績，可是透過線上創造的營收連0.5%都不到，線上有許多地方需要學習，與雅虎結盟，可讓統一「先以觀察員的身份在旁邊看」，從中了解電商思考邏輯。
Yahoo亞洲區總經理黃吉樂今天表示，過去20多年來，Yahoo在台透過拍賣與購物中心等不同營運模式，提供不同商品內容與數位體驗；本次與統一合資，將藉由雅虎大數據及數位營運經驗，與統一集團在生活品牌上的全方位消費體驗，將擴大市場影響力。
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