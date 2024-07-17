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亞昕16.9億元買台中5千坪土地 今年以來豪砸96億元狂買地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞昕集團創辦人暨總裁姚連地。記者朱曼寧／攝影
亞昕集團創辦人暨總裁姚連地。記者朱曼寧／攝影

建商買地又一樁。亞昕（5213）17日公告， 代子公司展騰開發取得台中市豐原區豐圳段296地號等20筆土地、155建號等22筆建物，總金額約16.92億元，土地面積共約5,483.8坪，交易人為自然人。

亞昕指出，該塊地位在豐原市區的榮春街上，鄰接的中山路是重要幹道之一，可通往國道1、4號跟潭子地區，此地目前為工業用地，未來不排除會申請土地變更，目前具體規劃未定，但未來推案產品可能還是會以首購、換屋需求為主。

亞昕在業界中有「林口王」的稱號，除了林口每年穩定推案外，近年布局也朝向台中為主，值得一提的是，亞昕看好房地產後況，今年以來積極購入土地，包含此次交易，截至今年7月17日止，購地金額已達約96億元以上。

其餘購地交易包括以13億元買下台中南屯區大進段地號860等7塊土地、8.49億元買下台中市北屯區洲際段千坪土地，22.8億元購入新竹東門段約700坪地、35億元購入林口力行段約2,000坪地等。

另，亞昕除了購地，亦瞄準都更改建領域，今年5月也簽下新北市新莊區海山頭段三角子小段等9筆合建案，投入金額為8.77億元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，該地段臨近市區，而目前豐原土地除非如豐富專案地帶有單坪百萬的特別紀錄，否則價位都有落差，此區目前新案房價平均單價坐穩四字頭，未來有望朝五字頭邁進，屬於相對親民，而台中近期多有外地建商持續獵地，蛋白、蛋黃區都見身影，中台灣一哥房地產價值不言可喻。

建商 房地產

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