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中鋼：邁向節能減排更需要鋼材料 鋼鐵業不會消失

中央社／ 台北17日電
中鋼。圖／聯合報系資料照片
中鋼。圖／聯合報系資料照片

中鋼執行副總經理黃建智今天表示，根據世界鋼協資料，去年每人年平均用鋼量約220公斤，顯見鋼鐵為民眾生活不可或缺材料，然而外界誤解鋼鐵業為高碳排，事實上，產業要邁向碳中和，很多節能減碳材料運用更需用鋼，因此「鋼鐵產業未來不會消失」。

黃建智今天參加經濟日報「2024創新論壇」時表示，目前2050年淨零排放趨勢下，去年全球電動車銷售量約1400萬台，占汽車銷售比例約17至18%，今年預估銷售量為1700萬台，占比將提高至20%。

他說，中鋼生產汽車電磁鋼不斷精進，厚度從0.35mm，到現在主流0.25mm，甚至可達0.15mm。推動精緻鋼廠的中鋼，過去幾年客戶T公司用料占比，曾高達7成，現在仍在高占比中，此為中鋼強項。

他也表示，中鋼今年邁向53週年，面對氣候變遷、美中貿易對抗，公司幾年前就知道只靠產量難以生存，尤其面對中國產能過剩，光是去年中國粗鋼產量就約達10.19億噸，反觀台灣1年僅2000萬噸，「中國生產一週，等於台灣做1年，產量絕對拚不贏，一定要差異化，品質提升」。

因此中鋼推動「二軸三轉」經營策略，二軸之一為發展高值化的精緻鋼廠，以高技術含量與高產業效益與高獲利的鋼品為主；另一軸為發展綠能產業，其中為聚焦於高再生鋼材推動，2021年中鋼取得世界首張的UL2809再生料RC12含量驗證，未來將讓高再生料提高至RC60以上，搶攻綠色鋼材商機。三轉則是數位、低碳與供應鏈轉型。

黃建智也表示，近年台灣興起AI浪潮，中鋼希望藉由導入AI能在彎道中超車，過去數年就推動325項AI專案，效益達16億元，只要運用就有幾百萬元效益產生，積少成多。

舉例來說，推動「無人化天車」即是重要工作，由於人工操作天車很辛苦，中鋼去年起推動無人化天車吊運鋼品作業，使用AI技術調控。每部改造的無人化天車，1年在人力工時及天車維護成本上，與原有天車相比可降低近400萬元，故障率更大幅降低80%。

2024創新論壇「專題座談」：創新創意 淨零永續，與談人：中鋼執行副總經理黃建智。記者林俊良／攝影
2024創新論壇「專題座談」：創新創意 淨零永續，與談人：中鋼執行副總經理黃建智。記者林俊良／攝影

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