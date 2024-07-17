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築間衝200店大關 董座林楷傑：四大倉儲陸續啟用、擴大海內外布局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
築間召開供應商年會，今年共邀請200多家供應商齊聚在台中。圖／築間提供
築間召開供應商年會，今年共邀請200多家供應商齊聚在台中。圖／築間提供

築間（7723）海內外持續推動展店計畫，目前全品牌家數已來到187家，今年底可望突破200家大關。董事長林楷傑表示，為了強化總部後勤的倉儲、物流，除了建置完成的彰化埔心倉儲之外，基隆、台中及南區的倉儲建置也將陸續完工啟用，成為旗下10個品牌、187家門店最強後盾。

築間17日召開供應商年會，今年共邀請200多家供應商齊聚在台中。林楷傑表示，築間積極拓展旗下品牌的市場版圖，擴大營收規模，以推動業績穩健成長。為達成迅速展店目標，從食材採購、店面裝修到後端的訂位、行銷系統，提供多元餐飲服務與產品，都仰賴強大供應商能量支援，也期待與合作夥伴攜手前進，共創新局。

林楷傑表示，下半年築間將持續推動新品牌展店計畫，將更多品牌聚集於台灣北、中、南地區的集團品牌聚落，發揮「聚集經濟」的最大效益。海外部分則瞄準香港、日本及東南亞積極拓展版圖，香港旺角繼「築間幸福鍋物」、「築間台灣鹹酥雞」先後於6月開幕，燒肉品牌「燒肉Smile」亦將於7月進駐，形成海外第一個築間品牌聚落；集團也規劃下半年在日本大阪市開出東北亞市場的第一家分店。

此外，築間目前已有彰化埔心倉儲，規劃基隆、台中及南區的倉儲建置也會陸續啟用。其中，台中（2812）倉儲預計於明年7月啟用，基隆倉儲則預計在2026年啟用，主要因應集團海內外展店計畫。

林楷傑表示，隨著台灣餐飲市場競爭激烈，以及消費者喜好追新求變，集團快速調整餐飲品牌結構，逐步擴大門市規模，增加品牌知名度，進而帶動門市營業額表現，期能推動集團營收增長。同時集團自2010年啟動的數位會員系統，今年首季會員數已突破210萬，未來也會以積極強化數位會員及系統整為重要目標。

營收 餐飲

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