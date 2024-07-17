西華富邦高樓地主戶持有九年賣出 買方每坪加價近10萬元買進

台北摩天豪宅再現交易！大直指標豪宅「西華富邦」，6月揭露2戶高樓層交易，兩位不同自然人分別以總價約3.67億元各買一戶，平均單價244~245萬元，也讓持有九年的地主戶7.3億入袋！對照同樓層交易，隔壁含裝潢戶在2021年時以每坪233萬元成交，這次新買方每坪高出近10萬元買下，短短3年就高出5.2%，等於光一戶房價就多付了兩千多萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「西華富邦」屋齡已屆九年，基地面積超過7,000坪，是大直水岸的指標豪宅社區，因社區戶數多且樓層高，所以高低樓層的價差不小，成交單價介於137-292萬之間。

張旭嵐指出，由於高樓豪宅具景觀獨特性，因此高樓層或頂樓戶，多半會由地主優先保留持有，等待合適的有緣豪客，成交價格也常是同社區的相對高價。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察，2024年至今台北摩天豪宅交易案共有9筆，其中有8筆單價都站上200萬元俱樂部，其中包括「西華富邦」5筆，每坪成交單價落在209.6~245萬元之間。

另外還有信義區「琢白」的中高樓層交易，每坪成交單價231.7萬元，以及「One Park Taipei元利信義聯勤」2筆，每坪成交單價都為266萬元；而天母最高樓豪宅「華固天鑄」中高樓層，每坪成交單價168.1萬元。

張旭嵐指出，台北市超高樓豪宅高低樓層價差大，選擇高樓層者多半看上景觀好，隱密性高，居高臨下的氣勢，代表身分地位，也有事業再上高樓的寓意；而選擇低樓層戶者，能以較低門檻取得豪宅門票，同享優質公設和服務，甚至有些社區宴會廳或游泳池，也設在高樓層，一樣可以飽覽高樓層景觀，也是許多企業規劃豪宅招待所時的購買考量。

第一建經研究中心副理張菱育指出，豪宅市場雖然在去年7月《平均地權條例》修正案上路後，以及下半年適逢總統大選前景不明，讓高資產族抱持謹慎態度，交易量一度下滑；不過到了今年，台股屢創新高，加上受惠AI人工智慧產業的浪潮影響，輝達NVIDIA、AMD（超微）都來台投資，台積電（2330）等高科技產業也持續加碼擴廠，進一步為區域增添利多，在全台高科技產業的進駐下，房地產也雨露均霑，興起一波價量皆上揚的趨勢，高端豪宅客也較願意大手筆進場。