市區重建題材發酵 信義房屋：較去年增幅31%

2024上半年商用市場在多個指標大案加持下，商用不動產及土地市場交易量突破1,200億元大關，已達成2023全年逾6成交易量。信義全球資產公司觀察，產業自用需求發威、置產族也將投資目光聚焦商用不動產，帶動辦公室、工業地產交易成長，加上市區重建題材發酵，吸引實力雄厚的開發商、投資人攜重金進場。展望下半年產業投資動能續強，樂觀看待全年商用不動產交易表現。

信義全球資產公司統計今年上半年上市櫃法人商用不動產交易額為638億元、土地交易額為594億元，總計商用不動產及土地市場交易量達1,232億元，較去年同期增幅31%，成長主因為土地市場受新青安貸款政策利多驅動，建商購地信心度回升。

上半年商用不動產市場以辦公室產品最熱銷，共貢獻了398億元交易量，刷新歷年同期最高紀錄，計有三筆全棟交易紀錄，包括台達電以47.89億元購入內科利豐大樓、瑞光大樓，以及自然人以29.9億元打包新莊北側知識產業園區商辦大樓；進一步觀察，上半年辦公室交易面積達7.8萬坪，相當於1.2棟南山廣場，交易面積也刷新近五年次高紀錄，顯示辦公產品需求旺盛。

信義全球資產公司總結上半年商用市場三大趨勢，首先，建商購置動能強勁，躍居上半年商用及土地市場最大買方，除進軍指標重劃區土地，也鎖定市區具重建效益的精華不動產，如璞永建設等開發商、代銷業者聯合以131.25億元買芙蓉大樓63%產權，寫下上半年首筆百億級交易案。林三智總經理分析，市區老舊商業大樓、透天店面等坐落黃金地段，是未來改建開發優質潛力股，目前蛋黃區可開發土地稀缺，此類不動產交易將越來越熱門。

其二，台積電等科技產業投資議題成今年買方購置不動產的關鍵指標。林三智總經理表示，AI題材發燙，新興科技應用需求熱絡，半導體、雲端運算等相關供應鏈一併受惠，廠商積極擴充廠房、成立企業總部，帶動工業不動產交易量穩健成長。上半年工業地產交易最熱區在桃園市，總價最高交易案為微星科技以15.41億元購入龜山區3,424坪土地。

其三，高資產投資人、置產族也將資產配置目光望向商用不動產。林三智總經理說明，市場資金豐沛，投資人紛紛尋求穩健的標的，而商用不動產具備保值、抗通膨的特性，吸引資金進場停泊，又以商辦、廠辦產品增值潛力看好，成為置產族最愛購置的產品。