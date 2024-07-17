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台新藥與以色列Tzamal Biopharma 簽署APP13007授權協定

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台新藥（6838）17日宣布，針對治療眼部手術後發炎及疼痛的新藥APP13007（丙酸氯倍他索奈米點眼懸液劑0.05%），將把以色列市場商業化銷售的獨家權利，授權給Tzamal Biopharma公司。此授權交易包含簽約金、發展里程碑以及銷售里程碑金等以及於合約期間內的其他對價。

台新藥表示，APP13007是以超強類固醇丙酸氯倍他索為主成分，以台新藥專有的APNT奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥。今年3月4日已獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准上市。

台新藥表示，以色列是全球藥物及生物技術創新主要發源地之一，國家醫療服務體系（National Healthcare Basket）每年提供額外1.5億美元預算來支持新藥的保險給付。在完善的醫藥及保險制度下，以色列也是一個長壽國，國民平均壽命83.49歲，對白內障等各種眼科手術有高度需求。

Tzamal集團具有50年以上的歷史，為以色列創新藥品的主要供應者之一，在眼科的布局除了引進及經銷博士倫等眼科大廠的藥物之外，也是眼科手術雷射和超音波設備的市場領導者，集團年營收達5,600萬美元並持續穩健成長。Tzamal期待APP13007可以早日取得該國藥證完成上市，完善其眼科手術領域的全方位布局。

以色列

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