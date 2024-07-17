加速農業增匯減碳 中研院與農業部簽署MOU

中研院17日與農業部簽署「淨零減碳科研推動合作備忘錄」，中研院長廖俊智表示，雙方在此之前已攜手高固碳狼尾草種植試驗、海藻近海養殖試驗等先導研究，未來將更著力於「增加自然碳匯」及「減少農業部門碳排」兩大目標，發揮各自優勢，循「創新研發X現場試驗」合作模式，加速基礎研究到實際應用的垂直整合。

廖俊智指出，大自然透過生態系的光合作用，將二氧化碳轉換成無害但不易分解的形式長期儲存於森林、土壤、與海洋之中，形成自然碳匯（natural carbon sink），若能增加碳匯吸存總量，將可緩解全球減碳壓力。特別是對不易避免排碳的部門，是個有效的補償方式。

廖俊智表示，中研院近年積極投入淨零科技研發，研究團隊希望藉由種植或養殖高固碳量的生質作物，並研發生質作物轉為碳儲存的技術，以提供增加碳匯的新選項。中研院與農業部多個試驗所已展開先導研究，將研發科技帶進現場試驗。未來雙方將在農業部門排放源評估與減碳科技研發、自然碳匯的潛能與可行性評估、農業剩餘資源科技研發等科研面向深化合作。

此外，中研院與農業部也將建立協力機制，透過科研力量與政策執行力緊密結合，加速農業增匯減碳科研應用，攜手推動台灣淨零。