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王文淵拍板！台塑集團年度調薪3% 員工平均月薪近6萬元

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
台塑集團年度調薪今天舉行協商會議，台塑集團總裁王文淵率領四寶董事長與工會代表討論，最後拍板加薪3%。圖／本報系資料照片
台塑集團年度調薪今天舉行協商會議，台塑集團總裁王文淵率領四寶董事長與工會代表討論，最後拍板加薪3%。圖／本報系資料照片

台塑集團年度調薪今天舉行協商會議，台塑集團總裁王文淵率領四寶董事長與工會代表討論，最後拍板加薪3%，以目前台塑員工平均薪資約5.75萬元計算，每人月薪約加1740元，調漲後月平均薪資接近6萬元。

儘管石化業景氣仍挑戰，但王文淵考量員工是公司重要資產，雖未來景氣對台塑不是很好，不過公司要穩健經營，轉型也需要員工齊心努力，加上通膨等因素，同意調薪3%。

原本今年台塑四大工會提議加薪3%外增加每月600元員工伙食津貼，合計調薪約4%。不過據工會方面轉述，總裁同意再找時間協商伙食津貼部分。而整體調薪狀況，工會認為在景氣不好環境下，總裁仍同意調薪，有感受到公司誠意。台塑集團年年加薪，去年雖產業景氣下滑，但仍調薪2.5%。

石化產業近年受到大陸產能大量開出，四寶營運陷入低潮，去年四家公司營收合計1兆5039億元，年減18%，稅後獲利440億元，幾乎腰斬。今年上半年營運逐漸回穩，合計營收7464.83億元，年增1.9%，獲利156.82億元。展望下半年，台塑、南亞預期營收優於第2季，台化則估，下半年合併營收預估與上半年度相當。

加薪 台塑集團 營收 王文淵

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