築間擴大海內外展店 4大倉儲陸續啟用

築間餐飲集團今天召開供應商年會，董事長林楷傑表示，將持續在海內外拓點，為強化倉儲、物流能量，除既有的彰化埔心倉儲之外，基隆、台中及南區倉儲也會陸續啟用；築間已在香港陸續開店，預計下半年進軍日本。

築間餐飲集團今天在台中召開供應商年會，新聞稿指出，共有200多家供應商與會，來自食材、加工品、設備、工程等領域，隨著集團事業版圖擴大，今年也加入更多電子支付、數位系統、國際化供應鏈的合作夥伴。

發跡於基隆的築間餐飲集團，2010年從一家火鍋餐廳起家，目前旗下有10個餐飲品牌、全球逾180多家分店，並在2023年登錄興櫃。

為強化總部後勤的倉儲、物流，林楷傑受訪時表示，築間集團除了有建置完成的彰化埔心倉儲之外，基隆、台中及南區的倉儲建置也會陸續啟用；台中倉儲預計於明年7月啟用，基隆倉儲則規劃在2026年啟用，因應集團海內外展店計畫。

林楷傑表示，隨著台灣餐飲市場競爭激烈，集團快速調整餐飲品牌結構，逐步擴大分店規模，下半年築間將持續推動新品牌展店計畫，將更多品牌聚集於台灣北、中、南地區的集團品牌聚落，發揮「聚集經濟」的效益。

疫情過後，餐飲集團偏好「包棟」、「群聚」開店的趨勢更加明顯，也就是集合旗下數個品牌在同一建築或商場展店，可降低投資成本、發揮設備人力物流等綜效。例如王品集團在台中南屯站附近大樓，就一口氣進駐4個品牌，近期也在高雄裕誠路與富民路口，以3品牌打造「王品樓」，類似案例在餐飲集團展店計劃中常見。

築間集團海外展店部分，林楷傑表示，「把原汁原味的台灣味帶到海外」，是目前進軍海外的最大挑戰，因此仰賴供應鏈的合作，築間將瞄準香港、日本及東南亞積極拓展版圖，目前已在香港銅鑼灣、旺角開出4個品牌、4家分店，燒肉品牌將於7月進駐，在香港旺角形成海外第一個築間品牌聚落。

他也預告，築間將首度進軍日本開設燒肉品牌，規劃下半年在日本大阪開出東北亞市場的第一家分店。