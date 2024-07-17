台積電設廠讓建商信心大增 高雄建照量暴增近8成

永慶房產集團統計七都今年前5月建照申請戶數變化，台中、高雄兩都會區住宅建照量分別達10,747戶、8,008戶，年增26.5%、79.4%，是七都中唯二呈現年成長的都會區，顯見建商對台中和高雄的房市前景看好。專家指出，建照數量的多寡可呈現建商對於區域發展潛力的評估，是反映建商信心的重要指標之一，也影響著整體房市的未來走向。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台中、高雄市均受到科技設廠影響，產業題材顯現，吸引許多建商進駐，未來房市需求有望攀升，使建照數今年有明顯回升。

陳金萍表示，兩個都會區均有台積電效應發酵，產業題材優勢十分明顯。而身為全國第二大城的台中市腹地廣大，加上重劃區眾多，持續吸引人口遷入，也使房市需求成長。高雄市則是積極招商、吸引業者投資，並持續建設公共設施，就業機會增多也持續吸引工作人口湧入，建商也看好房市後市，推案積極。

七都中，唯有新北、新竹縣市建照走勢呈現「倒V」現象。陳金萍分析，2023年建商積極搶攻蛋白區，加上該地需求強勁，因而推升了當年的建照量。

不過，陳金萍指出，隨著新北市待售新成屋數量逐季攀升，在2023年第4季時甚至攀上兩萬棟高峰，成六都最高，顯示市場仍有大量餘屋待去化。加上囤房稅2.0上路，增加建商去庫存壓力，降低建商推案意願，建照銳減跡象也反映在今年年初。

至於新竹縣市，陳金萍指出，可能因腹地較小，可開發區域有限，使得建照量出現減少，但整體波動幅度不算太大。

台北、桃園以及台南三大都會區連二年建照量都呈現衰退走勢。陳金萍分析，從2021下半年開始出現，一直延續到2022年的預售屋交易爆量潮，促使建商申請建照更為積極，也讓三大都會區2022年建照量大增。但2023年後因平均地權條例修法通過與上路，讓建商對於開發時程更為謹慎，出現核發住宅建照量衰退的狀況。不過，桃園受惠於重大建設、重劃區題材以及脫北潮挹注，買氣仍旺，雖建照量逐年減少，但數量仍相當可觀。

至於台南市，陳金萍指出，2022年時半導體產業議題正熱，台南市因大力推動相關產業發展，挾投資熱潮而暴衝，建商看好前景促使該地區建照爆量，但後續央行針對土建融、餘屋貸款限制，以及平均地權條例修法等政策推出，導致建商改採減量、延緩推案策略，建照量明顯放緩，轉折最為劇烈，連二年減幅均超過三成。