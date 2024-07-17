房市會繼續飛？一表透露建商沒有想像有信心

建照申請數量是建商信心重要指標之一，永慶房產集團統計七都近三年今年前五月建照申請戶數變化，其中台中、高雄住宅建照量分別達10,747戶、8,008戶，年增26%、79%，其他五個都會區則都呈下滑。

其中新北大減45%最多，其次為台南33%，新竹21%、桃園15%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台中、高雄市均受到科技公司設廠影響，產業題材顯現，吸引許多建商進駐，未來房市需求有望攀升，使建照數今年有明顯回升。

新北市則因待售新成屋數量逐季攀升，在2023年第4季時甚至攀上兩萬棟高峰，六都最高，顯示市場仍有大量餘屋待去化。加上囤房稅2.0上路，增加建商去庫存壓力，降低建商推案意願，建照銳減跡象也反映在今年年初。

新竹縣市，因腹地較小，可開發區域有限，使得建照量出現減少，但整體波動幅度不算太大。

台北、桃園以及台南三大都會區都是連二年建照量都呈現衰退走勢。陳金萍分析，從2021下半年開始出現，一直延續到2022年的預售屋交易爆量潮，促使建商申請建照更為積極，也讓三大都會區2022年建照量大增。

但2023年後因平均地權條例修法通過與上路，讓建商對於開發時程更為謹慎，出現核發住宅建照量衰退的狀況。

其中台南市，2022年時半導體產業議題正熱，因大力推動相關產業發展，挾投資熱潮而暴衝，建商看好前景促使該地區建照爆量，但後續央行針對土建融、餘屋貸款限制，以及平均地權條例修法等政策推出，導致建商改採減量、延緩推案策略，建照量明顯放緩，轉折最為劇烈，連二年減幅均超過三成。