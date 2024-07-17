王文淵拍板 台塑集團員工加薪3%、平均月薪近6萬

台塑集團17日舉行調薪協商會議，由台塑企業總裁王文淵率領台塑四寶董事長等高層與工會代表討論，最後拍板所有員工加薪3%，以目前員工平均薪資約5.75萬元計算，每人每月加薪約1,740元，調漲後平均薪資逼近6萬元。

針對工會代表日前提議月增600元的員工伙食津貼，台塑企業工會全聯會理事長陳鴻儒表示，總裁同意日後另找時間協商，這次就先從實質薪資調整做起，他可以感受到景氣不好的環境下，公司仍有相當的誠意。

陳鴻儒轉述，王文淵認為未來景氣對台塑仍不是很好，公司要穩健經營，包括人工智慧（AI）轉型目前一年可創造約66億元的效益，但還不夠快，要繼續加快；另外產品要繼續創新，不能停止。

受到大陸新增產能大量開出，打壞亞洲地區石化市場行情，台塑四寶2023年合計營收1兆5,039億元，年減18%；稅後純益440.07億元，年減51.1%。但是為了協助員工紓緩通膨壓力，王文淵仍大方同意台塑集團調薪2.5%。

台塑四大公司工會代表今年原本提議加薪3%、外加爭取每月增加600元員工伙食津貼，併入薪資方案，合計爭取調薪幅度約4%。

展望今年，台塑四寶上半年自結合計營收7,464.83億元，年增1.9%；稅後純益合計156.82億元，年增63.6%，營收、獲利皆較去年同期改善。不過，面對大陸5月底公告中止第2批共134項ECFA關稅減讓，台塑四寶多項產品受到影響，營運仍然面臨挑戰。