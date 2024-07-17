義政府評估對台泥收購案祭黃金權力 張安平：沒必要

義大利政府評估祭出「黃金權力」，審查台泥收購義國儲能公司NHOA的交易，是否動搖義國戰略資產。台泥董事長張安平親向義媒闢謠表示無此必要，台泥不會將NHOA撤離義大利，也將與義國政府密切合作。

NHOA是在法國上市的義大利儲能公司，目前台泥已持有近9成股份，台泥今年6月宣布向NHOA提出收購要約，每股價格為1.1歐元。外媒日前披露，義大利政府介入審查此交易案，評估是否需要動用黃金權力。

義國政府最快9月將針對此交易案做出裁定。張安平16日接受米蘭財經報（Ｍilano Finanza ）專訪表示，他熱愛義大利，已在義大利投資旅館等多種產業長達11年，台泥收購NHOA後不會把公司搬走，更不會衝擊義國戰略產業，義國政府無須動用黃金權力介入此案。

張安平也在專訪中表示，他已親抵義大利，這兩天將與義國官方相關單位開會討論。

義大利政府有權保護「對國家利益具有重要戰略意義資產」，透過行使「黃金權力」（goldenpowers），避免相關企業落入非歐盟成員實體。義國政府近年曾多次動用黃金權力，擋下中國企業收購半導體與智慧輪胎產業，但從未運用於台灣企業。

義大利財經媒體近期出現不少「陰謀論」，包括試圖將台泥「抹紅」為掛牌台灣公司的中國企業，並稱台泥買斷NHOA後，會撤換義大利管理階層，將營運重心從歐洲轉移到亞洲。

張安平在「米蘭財經報」專訪中一一闢謠，他表示，從台泥2021年投資NHOA以來，管理階層一直維持不變，5名獨立董事包括3個義大人、1個美國人、1個台灣人，NHOA內幾乎沒有台泥的員工，台泥無意插手接管NHOA經營，只是看好NHOA潛力。

對於謠傳台泥將NHOA「私有化」是為了撤離義大利，張安平澄清，他想做的是在歐洲創造就業機會，不是剝奪工作，NHOA最初只有160個員工，現在有600多個員工，大多數是義大利人，他不明白為何NHOA從法國下市，會被操作成需要義大利政府運用黃金權力審查的情況，「這都是謠言，與事實不符。」

針對NHOA義大利執行長的任期從3年縮為1年，引發撤換義大利管理階層的謠言，張安平解釋，相關調整純粹出於工作績效考量，當集團總業績持續成長，子公司NHOA卻表現不如預期，他會面臨來自董事會的壓力，因此他也必須向義大利管理階層施加一些壓力，他相信NHOA有更大發展潛力。