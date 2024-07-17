快訊

楊文科多次會豐邑高層、指示復工 檢指控圖利情節如小說

歌仔戲國寶楊麗花夫家遺產糾紛未平 她要連帶付姪子3395萬元

張國榮生前摯愛傳「擁新歡有2子」網批裝深情 唐鶴德關IG了

義政府評估對台泥收購案祭黃金權力 張安平：沒必要

中央社／ 羅馬17日專電

義大利政府評估祭出「黃金權力」，審查台泥收購義國儲能公司NHOA的交易，是否動搖義國戰略資產。台泥董事長張安平親向義媒闢謠表示無此必要，台泥不會將NHOA撤離義大利，也將與義國政府密切合作。

NHOA是在法國上市的義大利儲能公司，目前台泥已持有近9成股份，台泥今年6月宣布向NHOA提出收購要約，每股價格為1.1歐元。外媒日前披露，義大利政府介入審查此交易案，評估是否需要動用黃金權力。

義國政府最快9月將針對此交易案做出裁定。張安平16日接受米蘭財經報（Ｍilano Finanza ）專訪表示，他熱愛義大利，已在義大利投資旅館等多種產業長達11年，台泥收購NHOA後不會把公司搬走，更不會衝擊義國戰略產業，義國政府無須動用黃金權力介入此案。

張安平也在專訪中表示，他已親抵義大利，這兩天將與義國官方相關單位開會討論。

義大利政府有權保護「對國家利益具有重要戰略意義資產」，透過行使「黃金權力」（goldenpowers），避免相關企業落入非歐盟成員實體。義國政府近年曾多次動用黃金權力，擋下中國企業收購半導體與智慧輪胎產業，但從未運用於台灣企業。

義大利財經媒體近期出現不少「陰謀論」，包括試圖將台泥「抹紅」為掛牌台灣公司的中國企業，並稱台泥買斷NHOA後，會撤換義大利管理階層，將營運重心從歐洲轉移到亞洲。

張安平在「米蘭財經報」專訪中一一闢謠，他表示，從台泥2021年投資NHOA以來，管理階層一直維持不變，5名獨立董事包括3個義大人、1個美國人、1個台灣人，NHOA內幾乎沒有台泥的員工，台泥無意插手接管NHOA經營，只是看好NHOA潛力。

對於謠傳台泥將NHOA「私有化」是為了撤離義大利，張安平澄清，他想做的是在歐洲創造就業機會，不是剝奪工作，NHOA最初只有160個員工，現在有600多個員工，大多數是義大利人，他不明白為何NHOA從法國下市，會被操作成需要義大利政府運用黃金權力審查的情況，「這都是謠言，與事實不符。」

針對NHOA義大利執行長的任期從3年縮為1年，引發撤換義大利管理階層的謠言，張安平解釋，相關調整純粹出於工作績效考量，當集團總業績持續成長，子公司NHOA卻表現不如預期，他會面臨來自董事會的壓力，因此他也必須向義大利管理階層施加一些壓力，他相信NHOA有更大發展潛力。

台泥 義大利

延伸閱讀

積極買0050正二底氣來自…投資ETF、和買黃金避險！ 存股哥：月配現金流讓路能走很寬廣

紫金礦業斥資14億 收購加拿大Montage Gold9.9％股權

金價創新高 佳龍飆漲停 金益鼎、光洋科也齊漲

彰化第一個公辦都更案 員林黃金帝國重生拚招商、擬年底開拆

相關新聞

台積電設廠讓建商信心大增 高雄建照量暴增近8成

永慶房產集團統計七都今年前5月建照申請戶數變化，台中、高雄兩都會區住宅建照量分別達10,747戶、8,008戶，年增26...

房市會繼續飛？一表透露建商沒有想像有信心

建照申請數量是建商信心重要指標之一，永慶房產集團統計七都近三年今年前五月建照申請戶數變化，其中台中、高雄住宅建照量分別達...

王文淵拍板 台塑集團員工加薪3%、平均月薪近6萬

台塑集團17日舉行調薪協商會議，由台塑企業總裁王文淵率領台塑四寶董事長等高層與工會代表討論，最後拍板所有員工加薪3%，以...

設計到暈倒、被說「走火入魔」！來自台灣的她 在澳洲成豪宅設計師

「我是個有行動力的人，決定要做一件事就會全力以赴，同時我也是個很有危機感的人，之前都在大公司，頂著頭銜接大案子，就算有近20年的國際設計經驗，完成過無數個案子，都不能放在個人品牌裡。」 張雅琪10歲就跟著家人移民澳洲，喜歡設計的她，曾幫紐西蘭銀行、澳洲聯邦銀行等設計辦公空間。5年前生下第2個兒子，家庭事業兩頭燒，索性趁著疫情經濟不景氣，和公司談到很好的條件後，離職去創業。 她的決定看似極為挑戰，沒想到疫情帶來絕佳機會，室內設計案件源源不絕，尤其是和開發商合作的豪宅案，讓她踏入澳洲豪宅設計，在當地媒體曝光，在室內設計圈是個名人。

萬豪飯店董座劉文治割愛持有9年西華富邦 7.3億元入袋

台北摩天豪宅再現交易。據實價登錄，大直指標豪宅「西華富邦」，今年6月揭露2戶40樓層交易，兩位不同自然人，分別以總價約3...

飯店教父劉文治出脫兩戶西華富邦 7.3億元入袋

台北摩天豪宅再現交易！大直指標豪宅「西華富邦」，6月揭露2戶高樓層交易，兩位不同自然人分別以總價約3.67億元各買一戶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。