台塑集團拍板員工加薪3% 平均月薪近6萬

台塑集團今天舉行調薪協商會議，由台塑集團總裁王文淵率領台塑四寶董事長等高層與工會代表討論，最後拍板所有員工加薪3%，以目前台塑員工平均薪資約新台幣5.75萬元計算，每人每月加薪約1725元，調漲後員工平均薪資逼近6萬元。

受到大陸新增產能大量開出，打壞亞洲地區石化市場行情，台塑四寶2023年合計營收1兆5039億元，年減18%；稅後純益440.07億元，更比2022年縮水51.1%。不過為了協助員工紓緩通膨壓力，王文淵仍大方同意加薪。

考量員工是公司最重要的資產，台塑集團幾乎年年加薪，回顧最近3年，2022年因物價指數高漲，台塑集團調漲員工薪資4.5%，創下38年來最大調幅；而去年景氣下行，台塑集團仍然調薪2.5%。

今年台塑四大公司工會代表原本提議加薪3%、外加爭取每月增加600元員工伙食津貼，併入薪資方案，合計爭取調薪幅度約4%。對於最後結果，台塑企業工會全聯會理事長陳鴻儒今天表示，在不景氣的大環境下，總裁同意加薪抵抗通膨，可以感受到公司的誠意。至於600元員工伙食津貼的部分，雖然此次沒有納入，但王文淵同意日後會列入考慮。

南亞公司仁武廠工會副理事長吳祈忠則轉述，王文淵表示未來景氣對台塑不是很好，公司要穩健經營，包括AI轉型目前1年可創造約60億元的效益，但還不夠快，要繼續加快；另外產品要繼續創新，不能停止。

展望今年，台塑四寶剛公布2024上半年自結合計營收7464.83億元，年增1.9%；稅後純益合計為156.82億元，年增63.6%，營收、獲利皆較去年同期改善。不過，面對大陸5月底公告中止第2批共134項ECFA關稅減讓，台塑四寶多項產品受到影響，營運仍然面臨挑戰。