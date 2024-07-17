快訊

川普點名台灣奪走晶片事業 台積電如何因應全球變局？

涉嫌集體性侵30歲女子 日足球國腳佐野海舟當場被逮捕

川普遇襲後「燕子」飛美西 盧秀燕低調固本兼試水溫

台塑集團拍板員工加薪3% 平均月薪近6萬

中央社／ 台北17日電

台塑集團今天舉行調薪協商會議，由台塑集團總裁王文淵率領台塑四寶董事長等高層與工會代表討論，最後拍板所有員工加薪3%，以目前台塑員工平均薪資約新台幣5.75萬元計算，每人每月加薪約1725元，調漲後員工平均薪資逼近6萬元。

受到大陸新增產能大量開出，打壞亞洲地區石化市場行情，台塑四寶2023年合計營收1兆5039億元，年減18%；稅後純益440.07億元，更比2022年縮水51.1%。不過為了協助員工紓緩通膨壓力，王文淵仍大方同意加薪。

考量員工是公司最重要的資產，台塑集團幾乎年年加薪，回顧最近3年，2022年因物價指數高漲，台塑集團調漲員工薪資4.5%，創下38年來最大調幅；而去年景氣下行，台塑集團仍然調薪2.5%。

今年台塑四大公司工會代表原本提議加薪3%、外加爭取每月增加600元員工伙食津貼，併入薪資方案，合計爭取調薪幅度約4%。對於最後結果，台塑企業工會全聯會理事長陳鴻儒今天表示，在不景氣的大環境下，總裁同意加薪抵抗通膨，可以感受到公司的誠意。至於600元員工伙食津貼的部分，雖然此次沒有納入，但王文淵同意日後會列入考慮。

南亞公司仁武廠工會副理事長吳祈忠則轉述，王文淵表示未來景氣對台塑不是很好，公司要穩健經營，包括AI轉型目前1年可創造約60億元的效益，但還不夠快，要繼續加快；另外產品要繼續創新，不能停止。

展望今年，台塑四寶剛公布2024上半年自結合計營收7464.83億元，年增1.9%；稅後純益合計為156.82億元，年增63.6%，營收、獲利皆較去年同期改善。不過，面對大陸5月底公告中止第2批共134項ECFA關稅減讓，台塑四寶多項產品受到影響，營運仍然面臨挑戰。

加薪 台塑集團

延伸閱讀

塑化迎春天！南亞兩分鐘填息 台塑盤中大漲逾5%

證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

修正條文三讀通過…上市櫃加薪 證交法明定規則

玉山計畫55件新高 3人加薪500萬

相關新聞

萬豪飯店董座劉文治割愛持有9年西華富邦 7.3億元入袋

台北摩天豪宅再現交易。據實價登錄，大直指標豪宅「西華富邦」，今年6月揭露2戶40樓層交易，兩位不同自然人，分別以總價約3...

飯店教父劉文治出脫兩戶西華富邦 7.3億元入袋

台北摩天豪宅再現交易！大直指標豪宅「西華富邦」，6月揭露2戶高樓層交易，兩位不同自然人分別以總價約3.67億元各買一戶，...

南台中房市升溫 這區雙鐵共構加持 房市補漲空間大

中台灣房市大熱，而具備交通、建設利多的南台中近年更成為不少自住客爭相置產的重點！包括南區、13期重劃區、大里區、烏日高鐵...

海外置產避險買盤再起 「這種產品」詢問度大增

海外置產風氣方興未艾，高資產族群搶當國際房東，商用不動產的詢問度大增，特別是店面產品，熱度持續上升，專營溫哥華房產的加拿...

年輕房貸族買老屋創新高 專家點出三大優勢

過去年輕人在買房時普遍存在「喜新厭舊」的心理，通常不太能接受屋齡較高的中古屋，不過隨著房價高漲，選擇購買中古屋的年輕人也...

台積電效應...中彰雲嘉首例招商公辦都更大樓下周動土 建案預售曝

嘉義市民族國小西側公有土地首期公辦都市更新案，2022年市府與得標的國城建設公司簽約，經1年多規畫設計，去年通過市府都更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。