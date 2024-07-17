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新光保全與青出宜蘭農業運銷 合作推動永續農業

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
新光保全與青出宜蘭農業運銷合作社攜手舉辦「來宜蘭做田，呷飯！」。業者提供
新光保全與青出宜蘭農業運銷合作社攜手舉辦「來宜蘭做田，呷飯！」。業者提供

新光保全落實農業部農糧署花蓮分署落實食農教育及推廣企業對農產的支持，與青出宜蘭農業運銷合作社共同辦理一場「來宜蘭做田，呷飯！」活動，透過食農教育活動瞭解農產品從產地到餐桌基本知識，建立食當令、吃在地的消費習慣。

新光保全長期以實際行動支持社會公益，持續推動社會永續發展。本次與青出宜蘭農業運銷合作社，舉辦「來宜蘭做田，呷飯！」為主題的活動，展示雙方近年在推動永續農業，及食農教育合作的努力成果。多年以來，雙方不定期舉辦家庭親子日、小農市集等活動，融入食農教育、割稻體驗等活動，喚起更多人了解與重視農業永續，與環境保護的重要性。

新光保全愛心米公益活動，更是雙方合作的一大亮點。自2015年起，新光保全號召員工暨事業群員工，共同參與有機愛心米捐購活動，至今已募集了24,674公斤的愛心米，累計善款達到2,714,140元。這些有機愛心米不僅幫助了許多需要援助的家庭，也推動了宜蘭在地農業的發展，實現了社會公益與農業永續發展的雙贏局面。

新光保全將繼續深化與青出宜蘭農業運銷合作社的合作，並導入企業內部電商平臺，讓企業同仁方便選購在地農產品，同時將持續集結企業內的資源與力量，與更多ESG行動方案作結合，以發揮正向影響力，並善盡企業社會責任，為台灣的土地展現更多永續發展價值。

2024年將攜手農業部農糧署花蓮分署與青出宜蘭農業運銷合作社及新光保全舉辦「來宜蘭做田，呷飯！」活動，旨在推廣食農教育，增進大眾對農產品從產地到餐桌的認識，並培養食當令、吃在地的消費習慣。預計活動宗旨除了將展示與農業運銷合作社在近年來推動永續農業和食農教育方面的努力成果之外，並通過家庭親子日、小農市集等活動，提升大眾對農業永續及環境保護的認識。亦將導入企業內部電商平臺，便利企業同仁購買在地農產品。

保全 農業 食農教育

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