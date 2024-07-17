飯店教父劉文治出脫兩戶西華富邦 7.3億元入袋

台北摩天豪宅再現交易！大直指標豪宅「西華富邦」，6月揭露2戶高樓層交易，兩位不同自然人分別以總價約3.67億元各買一戶，平均單價244~245萬元，也讓持有九年的地主戶7.3億入袋。

西華富邦由有飯店教父之稱的台北萬豪飯店董事長董事長劉文治、富邦建設合作投資興建。此次高樓層兩戶原登記在劉姓自然人名下，推估是劉文治家族所有。

對照同樓層交易，隔壁含裝潢戶在2021年時以每坪233萬元成交，這次新買方每坪高出近10萬元買下，短短3年就高出5.2%，等於光一戶房價就多付了兩千多萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，西華富邦屋齡已九年，這類豪宅高樓層或頂樓戶多半先由地主戶保留持有，等待合適的豪客，成交價格也常是同社區高價。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，2024年至今台北摩天豪宅交易案共有9筆，其中有8筆單價都站上200萬元俱樂部。

其中包括「西華富邦」5筆，單價在209.6~245萬元之間、信義區「琢白」的中高樓層交易，單價231.7萬元，「One Park Taipei元利信義聯勤」2筆，單價都為266萬元；天母最高樓豪宅「華固天鑄」中高樓層，單價168.1萬元。

張旭嵐指出，台北市超高樓豪宅高低樓層價差大，選擇高樓層者多半看上景觀好，隱密性高，居高臨下的氣勢，代表身分地位，也有事業再上高樓的寓意。選擇低樓層戶者，則能以較低門檻取得豪宅門票，同享優質公設和服務，甚至有些社區宴會廳或游泳池，也設在高樓層，一樣可以飽覽高樓層景觀，也是許多企業規劃豪宅招待所時的購買考量。