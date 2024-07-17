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房仲：年輕房貸族購買老屋占比創新高

中央社／ 台北17日電

中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，顯示2014年到2023年30歲以下年輕房貸族，2014年僅有18.9%購買30年以上中古屋，2023年提升至22.7%，創歷史新高，顯見年輕人對老屋的接受度不斷提高。

中信房屋今天發出新聞稿指出，彙整聯徵中心資料，觀察30歲以下年輕房貸族購買不同屋齡住宅的申貸件數，結果顯示從2014年到2023年，年輕房貸族購買屋齡30年以下住宅的申貸件數，從2萬2551件降至2萬1959件，小幅減少2.6%，反觀購買屋齡30年以上住宅的申貸件數，從5242件增至6454件，增加比例為23.1%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，高房價、房屋老化雙重壓力下，「愈買愈老」已成趨勢，尤其政府釋出新青安貸款政策，總價新台幣1000萬元至1500萬元間、符合新青安最高貸款額度的中古屋更是成為市場搶手貨，交易需求快速攀升。

莊思敏表示，近年購買中古屋的年輕人明顯增多，推估為三大原因。首先，新建案價格通常比中古屋高，以台北市為例，目前新建案成交單價基本在百萬元以上，而中古屋成交單價普遍落在70萬至80萬元，具價格優勢。

其次，大部分新建案位於城市外圍或新興重劃區，生活機能、交通機能未完全成熟，房價卻有明顯超漲的現象，未來一旦房市發展不如預期，這些區域的新建案恐首當其衝。反觀蛋黃區的中古屋，有穩定自住需求支撐，房價抗跌保值性更高。

第三，中古屋也有機會拿到不錯的貸款條件，因屋齡非銀行核貸的唯一標準。依據聯徵中心揭露，今年第1季年輕房貸族申貸屋齡30年以上中古屋的核貸成數高達79.32%，近8成。

她也提醒，購屋民眾在選擇中古屋時，仍有管線老化、漏水、壁癌等潛在風險，若是想買老屋等都更的民眾，建議做充分研究和準備。

建案 房貸

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