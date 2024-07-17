南台中房市升溫 這區雙鐵共構加持 房市補漲空間大

中台灣房市大熱，而具備交通、建設利多的南台中近年更成為不少自住客爭相置產的重點！包括南區、13期重劃區、大里區、烏日高鐵特區等區域，新案價格已看到單坪5、6字頭行情。

其中，南區因擁有成熟商圈及雙鐵共構-大慶站，加上緊鄰的13期重劃區頻創高價，在價格擠壓下，被市場認為是南台中「最具補漲潛力」的一區，吸引精銳、富宇、坤悅、元城等品牌建商插旗佈局。

根據實價登錄最新資料顯示，南台中最大重劃區「13期重劃區」今年迎來推案潮，不過新案甫進場即以6字頭定錨區域單價，近期「鉅虹天麗」更以單價72.1萬元創下區域天花板。

烏日區近年則是受惠於高鐵、購物中心等利多帶動，吸引不少開發商推案，以目前新案來說，達麗建設推出的「新高鐵」，董事長謝志長表示未來價格上看55萬元；而較外圍的大里區預售屋新案「林維躍於」，最高單價也來到55.1萬元。

相較之下，南區被大慶、工學、興大等成熟商圈環繞，不但擁有雙捷運軌道，還有國圖館、中山醫院等公共設施，且10分鐘車程能直抵市中心及高鐵站，生活機能相當完善，目前該區新案有5字頭的行情。

21世紀不動產資深經理沈政興表示，南區與鄰近的13期重劃區相比，每坪價格少5萬至10萬元，加上享有比新興重劃區及烏日高鐵特區更加完善且成熟的生活機能，區域房價的CP值顯而易見，在軌道經濟帶來的利多下，房價持續穩步上升，有機會再掀一波補漲效應。

看準南區發展潛力，品牌建商也相繼插旗，擅長開發大基地、大花園的精銳建設機構，繼推出「THE精銳」及「精銳WORLD」之後，今年也瞄準大慶車站周邊推出首發建案，其地段坐擁大慶商圈、高工商圈、好市多商圈等繁華機能，2,323坪基地預計興建4棟，最高23層樓建築，並主打34至41坪、主力3房產品，為區域中難得一見的大基地住宅案，消息一出吸引不少自住客熱烈詢問。

其他線上預售案如高工商圈「坤悅語文心」，根據實價登錄顯示，目前已累積75筆交易，最高成交單價為57.8萬元；位於復興路的「元城上萃」，共計223戶，目前已累積217筆交易，最高單價也達到了62.1萬元。