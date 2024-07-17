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年輕房貸族買老屋創新高 專家點出三大優勢

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／中信房屋提供
房市示意圖／中信房屋提供

過去年輕人在買房時普遍存在「喜新厭舊」的心理，通常不太能接受屋齡較高的中古屋，不過隨著房價高漲，選擇購買中古屋的年輕人也愈來愈多。

中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，觀察30歲以下年輕房貸族購買不同屋齡住宅的申貸件數及佔比，結果顯示，從2014年到2023年，購買屋齡30年以上住宅的申貸件數則從5,242件增加至6,454件，激增23%。

相反的，年輕房貸族購買屋齡30年以下住宅的申貸件數從22,551件降至21,959件，小幅減少2.6%。

若從佔比來看，2014年，只有18%的年輕房貸族選擇購買屋齡30年以上的中古屋，但到了2023年，這一佔比已經提升到了22%，創歷史新高，顯見年輕人對老屋的接受度正不斷提高。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年來選擇購買中古屋的年輕人確實有明顯增多的跡象，推估主要有以下三個方面的原因。

首先，中古屋更具價格優勢。新建案價格通常會比中古屋高出不少，以台北市為例，目前新建案單價多在百萬以上，中古屋仍普遍落在7-8字頭，二者價差顯著，再加上新建案公設比動輒30%至40%，購屋民眾會買到很多「虛坪」，相較之下，對口袋不深的年輕族群來說，購買中古屋的CP值當然更勝一籌。

其次，中古屋更有抗跌保值性。大部分新建案都位於城市外圍或新興重劃區，這些區域起步相對較晚，生活機能、交通機能尚未完全成熟，房價卻有明顯超漲的現象，未來一旦房市發展不如預期，這些區域的新建案恐怕首當其衝。

反觀蛋黃區的中古屋，有穩定的自住需求支撐，房價抗跌保值性更高，甚至未來還有可能參與都更或危老改建，進一步提升其價值和吸引力。

第三，中古屋也有機會拿到不錯的貸款條件。一般認為房子愈老，貸款條件愈不利，核貸成數低、貸款利率也比較高，但其實屋齡並非銀行核貸的唯一標準，現在遍地是老屋，通常只要地段好、貸款人信用狀況良好，即使屋齡較高，銀行仍願意給予相對有利的貸款條件。

依據聯徵中心揭露，今年第一季，年輕房貸族申貸屋齡30年以上中古屋的核貸成數中位數就高達79.32%、接近8成。

莊思敏指出，在面對高房價、房屋老化的雙重壓力下，「愈買愈老」已是一種趨勢，尤其政府釋出新青安貸款政策後，總價1,000-1,500萬之間、符合新青安最高貸款額度的中古屋更是成為市場上的搶手貨，交易需求快速攀升。

不過，購屋民眾在選擇中古屋時，仍有不少眉角要留意，包括管線老化、漏水、壁癌等潛在風險，另外，若是買老屋等都更的民眾，更應該做好充分的研究和準備，建議可以尋求專業、在地的專家協助，以找到最具開發潛力的標的。

近10年30歲以下年輕房貸族不同屋齡申貸情況。資料來源／中信房屋
近10年30歲以下年輕房貸族不同屋齡申貸情況。資料來源／中信房屋

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