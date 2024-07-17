台積電效應...中彰雲嘉首例招商公辦都更大樓下周動土 建案預售曝

嘉義市民族國小西側公有土地首期公辦都市更新案，2022年市府與得標的國城建設公司簽約，經1年多規畫設計，去年通過市府都更暨都市設計審查委員會聯席會議，成為中彰雲嘉首例公辦都更案，訂26日上午舉行動土大典，國城將投資23.39億元，興建4棟地上15層地下3層集合式大樓，預定2028年底完工，推案時機逢台積電嘉縣設廠等房市利多，房仲人士估算每坪將站上「4字頭」。

這件台中、彰化、雲林、嘉義縣及嘉義市等5縣市第一個完成招商的公辦都更案，具指標意義，都更案有學產地、國產署、嘉市府及嘉縣府等4個公部門合作，歷經20年規畫整合，加上得標的高雄國城建設都更經驗豐富，建案未推出就受高度注目，預定地四周架設圍籬，取得建照，委由台北華磐地產公司代銷。

華磐地產吳姓專案經理說，會在建案地點附近民族路設銷售中心，4棟集合式大樓，預定推出234戶公寓住宅，房型規畫2房、3房、4房等不同類型，建坪從最少26.6坪到最大4房49坪，公設比率34%，以最近建商在市區推出新榮序大樓3個月完銷，每坪逾40萬元，嘉義首例公辦都案未推出受關注期待，加上房市熱絡，預訂8月開放預售，售價還未公布。

國城將此案定位為「樂活嘉園」，因基地位於垂楊路及吳鳳北路角地，緊鄰民族國小，對面有崇文國小及嘉女，是文教區，基地1539坪，規畫住家、店鋪及公益設施，有開放空間場域共享，建築設計符合銀級綠建築及智慧建築，期待公有地發揮教育學習精神。