台塑生醫為了加大力度發展生醫產業，近期傳出將成立新子公司，透過普瑞博生技的合作，發展專一性細胞分離過濾膜，助攻細胞治療市場商機。

此外，台塑生醫將推動包括精準檢測用耗材、生化膜特用醫材開發，再透過委託代工模式，建置產線生產，擴大CDMO量能。

台塑生醫今年起加速高階醫療產品開發，該公司除了自發展檢測產品等項目之外，也透過轉投資長春藤生命科學、和康生技、艾沛生醫等公司，希望發展各類人工組織植入物、細胞新藥等產品，後續也會擴大在高階醫材、生物晶片等項目布局。

普博瑞生技董事長陳彥文昨（16）日表示，該公司已初步獲得台塑集團的認同，將由台塑生醫成立子公司，普瑞博以技術作價持股23%，將普瑞博在細胞治療相關的製程應用，轉由台塑生醫子公司主導。