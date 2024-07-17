台塑集團醫材布局 加速度…血袋廠預計Q4量產

台塑集團加速醫材布局，由南亞（1303）投資9.5億元，在新北市樹林打造的減白過濾血袋廠將在第4季開始量產。南亞透過普瑞博生技的技術合作，將以每年800萬袋、以及近300萬套的產能規模，搶攻全球逾10億美元血袋市場。

南亞今年6月召開股東會時，董事長吳嘉昭曾經說明，面對營運環境變動，南亞已成立「永續經營與發展組」，將積極開拓高速通訊與AI創新應用材料、生技與醫療健康應用醫材、及低碳與綠色產品等，其中就包括樹林廠區的醫療用減白血袋。

普瑞博董事長陳彥文表示，該公司與南亞合作進軍全球血袋市場，今年起將先切入動物血袋市場，普瑞博原本由其他代工廠生產的動物血袋，將自第4季起轉由南亞的樹林廠生產，目標出貨量5萬至10萬套，未來爭取國際客戶每年30萬套的需求量全數由台灣供應。

由南亞主導的減白過濾血袋廠，初期年產能800萬袋血袋，陳彥文透露，若搭配過濾器的套組，年產能規模近300萬套，這座產線目標明年首季取得人用市場的台灣製造許可證，並可開始供給國內市場需求。

在海外市場方面，將由普瑞博與南亞分工合作進軍國際人用血袋市場，其中普瑞博今年將拓展的國際市場可望由過往18國拓展至今年26國，若明年首季取得產品製造許可證，屆時樹林廠出貨量有望達到100萬套以上。

南亞是在2022年與普瑞博正式簽約，因看好普瑞博的「雙離子高分子技術平台」開發的「白血球減除過濾器」產品， 因此由南亞投資9.5億元興建減白過濾血袋生產線，將結合這項產品搶攻全球捐血中心及醫院血袋市場。

陳彥文透露，全球血袋相關市場每年供應量約1.3億袋，因為戰爭及疫情影響，每年約成長8至10%，推估年產值逾10億美元，雖然歐美日及中國大陸都有相關製造廠，但是上游醫療用PVC膜卻是由少數公司壟斷，南亞擁有醫療用PVC膜的生產技術，後續很有機會透過垂直整合搶攻全球血袋市場商機。