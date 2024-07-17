製造業景氣回溫！兩自行車零件業 無薪假喊停

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
製造業示意圖。 聯合報系資料照
製造業示意圖。 聯合報系資料照

勞動部昨（16）日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有228家，3,861人實施無薪假，人數續創近三年新低，較上期減少44家、824人。主要是製造業隨景氣回溫、訂單回穩，計有51家、約913人停止實施無薪假。

統計指出，現製造業有130家、2,973人實施無薪假，人數減至3,000人以下，較上期減少51家、913人。

四大製造業中，較上期實施無薪假家數和人數皆呈減少之勢，以金屬機電業減少545人最多，資訊電子業減少277人，化工及民生工業則分別減少51人及40人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，製造業景氣回溫，有兩家自行車零組件業者，分別停止實施約240、170多人；電子零組件業中也有2家、分別停止100多人；停止實施的原因都是訂單回穩。

黃維琛表示，其他如化學工業、民生工業，都有一些小型業者停止實施；與製造業相關的批發及零售業也連帶回溫，部分廠家跟著停止實施無薪假。

內需產業無薪假情勢大致穩定，惟在花蓮地區仍然有較明顯的增加，這期單花蓮縣就新增減班休息19家、計173人，諸如運輸及倉儲業中的遊覽車，另外住宿及餐飲業也有多家實施，出版影音、文創產業都受影響。

黃維琛指出，本期有一家花蓮旅宿業停止實施約100多人，主要是因應暑期人潮回流；目前勞動部仍有持續就花蓮地區提出就業及輔導專案，協助花蓮振興。

無薪假 製造業

延伸閱讀

擴大退休再就業適用對象 勞動部籲善用壯世代人力

暑假工讀旺季到 勞動部啟動專案勞檢至少1800場

花蓮0403震央位移？ 氣象署：更新統計定位調整

0403災後重建、花東快剩主決議 傅崐萁自稱：寫下歷史

相關新聞

台塑集團醫材布局 加速度…血袋廠預計Q4量產

台塑集團加速醫材布局，由南亞投資9.5億元，在新北市樹林打造的減白過濾血袋廠將在第4季開始量產。南亞透過普瑞博生技的技術...

台塑生醫攻細胞治療

台塑生醫為了加大力度發展生醫產業，近期傳出將成立新子公司，透過普瑞博生技的合作，發展專一性細胞分離過濾膜，助攻細胞治療市...

宏佳騰、Gogoro聯手攻韓國 打造高單價純電機車

宏佳騰與韓國Bikebank旗下品牌Dotstation及Gogoro三強聯手，共同打造的高單價純電機車「EV-C1」在...

台灣機車拚外銷 三陽、光陽擴大進軍國際

台灣機車大軍拚外銷，不僅宏佳騰、Gogoro積極攜手以高單價純電機車搶市，而三陽、光陽等傳統車廠也將擴大進軍海外，包括歐...

上市櫃協會東方領袖講座／環境部長彭啟明：踏實減碳 創造價值

台灣上市櫃公司協會15日舉辦「東方領袖講座」，環境部長彭啓明以「邁向淨零轉型之路」為題，分享國內碳費制度與相關法令，他建...

製造業景氣回溫！兩自行車零件業 無薪假喊停

勞動部昨（16）日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有228家，3,861人實施無薪假，人數續創近三年新低，較上期減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。