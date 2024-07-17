製造業景氣回溫！兩自行車零件業 無薪假喊停

勞動部昨（16）日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有228家，3,861人實施無薪假，人數續創近三年新低，較上期減少44家、824人。主要是製造業隨景氣回溫、訂單回穩，計有51家、約913人停止實施無薪假。

統計指出，現製造業有130家、2,973人實施無薪假，人數減至3,000人以下，較上期減少51家、913人。

四大製造業中，較上期實施無薪假家數和人數皆呈減少之勢，以金屬機電業減少545人最多，資訊電子業減少277人，化工及民生工業則分別減少51人及40人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，製造業景氣回溫，有兩家自行車零組件業者，分別停止實施約240、170多人；電子零組件業中也有2家、分別停止100多人；停止實施的原因都是訂單回穩。

黃維琛表示，其他如化學工業、民生工業，都有一些小型業者停止實施；與製造業相關的批發及零售業也連帶回溫，部分廠家跟著停止實施無薪假。

內需產業無薪假情勢大致穩定，惟在花蓮地區仍然有較明顯的增加，這期單花蓮縣就新增減班休息19家、計173人，諸如運輸及倉儲業中的遊覽車，另外住宿及餐飲業也有多家實施，出版影音、文創產業都受影響。

黃維琛指出，本期有一家花蓮旅宿業停止實施約100多人，主要是因應暑期人潮回流；目前勞動部仍有持續就花蓮地區提出就業及輔導專案，協助花蓮振興。