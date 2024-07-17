上市櫃協會東方領袖講座／環境部長彭啟明：踏實減碳 創造價值

台灣上市櫃公司協會15日舉辦「東方領袖講座」，環境部長彭啓明以「邁向淨零轉型之路」為題，分享國內碳費制度與相關法令，他建議企業踏實規劃減碳路徑，加速展開碳盤查，政府也會整併相關作法，減輕企業負擔。

彭啓明表示，全球暖化議題嚴重，在可預見的未來，夏季高溫都會不斷破紀錄，暖化其實是很嚴格的挑戰，世界各地近年都遇到不一樣的氣候變遷風險，台灣過去這幾年較幸運，沒有遇到重大的氣候天災，但未來很難說，若遇上嚴重天災，恐會對企業營收造成很大衝擊。

為減緩暖化速度，全球開始關注排碳量，主要國家紛紛提出2050淨零排放目標，並規劃減碳路徑，台灣也不例外。彭啓明指出，跨國企業將面臨兩大問題，包括「全球漂綠零容忍」以及「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）」，鼓勵企業不要為了追逐ESG獎項去做表面功夫，應該踏實的規劃企業減碳路徑，反而可創造更多價值。

彭啓明坦言，國內通過《氣候變遷因應法》後，不少上市櫃公司向他反映，金管會也在推動相關永續方案，造成「一個政府竟有兩套體系」，他透露，環境部與金管會正討論整併兩套制度，讓企業不要做兩次工。不過由於金管會規範的上市櫃公司涵蓋非製造業，還須再花數月努力完成。

國內進入碳有價時代，碳費費率雖仍在討論，彭啓明重申「碳費零元也要上路」，更鼓勵企業開始展開盤查與查驗，產品要有競爭力，就要去盤查碳足跡、展開自願減量。他形容，當企業需要減重，就要先買體重計，了解要減重多少、花多久時間、如何減重。

他說，企業要做淨零，只有老闆願意下來做、減碳才會成功，若老闆只懂皮毛，淨零不會成功，依照過去經驗看到由老闆帶頭展開的淨零，通常就會做得很好。

外界關注碳交易，彭啓明表示，國內碳權交易機制已在今年7月1日正式發布管理辦法，預計8月15日施行，未來企業在碳交所這個指定平台，就可買賣國內碳權，又分為定價交易、協議交易、拍賣三種方式；國際碳權交易平台去年底已於碳交所啟動。

依辦法，可參與碳交易對象僅限依氣候法取得減量額度即具使用需求的事業；且為管控市場，由環境部執行移轉且移轉僅限一次，確保市場穩定。

另外，賴總統日前宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」，要從國家視角來進行氣候治理，並展開國際合作。彭啓明說，預計7月底召開首次會議，將從能源、產業等多方面提出變革。