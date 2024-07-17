台灣機車拚外銷 三陽、光陽擴大進軍國際

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台灣機車大軍拚外銷，不僅宏佳騰（1599）、Gogoro積極攜手以高單價純電機車搶市，而三陽（2206）、光陽等傳統車廠也將擴大進軍海外，包括歐、美、大陸、東南亞都要衝高銷售動能。

台灣機車市場規模有限，外銷成為品牌發展的必要選擇，以台廠雙雄為例，三陽當前主要仰賴外銷市場成長，光陽更是歐洲進口大型速克達銷量第一，並在義大利有17%的機車市占率。

光陽除了是台灣的機車大廠，每年外銷海外的機車數量甚至超過台灣內銷規模，同時並在海外許多國家以CKD（零件出口重組）的方式銷售。

三陽也是外銷規模超過內銷，包括大陸廠與越南廠都以外銷為主。

三陽 光陽 外銷

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