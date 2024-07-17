宏佳騰、Gogoro聯手攻韓國 打造高單價純電機車

宏佳騰（1599）與韓國Bikebank旗下品牌Dotstation及Gogoro三強聯手，共同打造的高單價純電機車「EV-C1」在韓國接單破千輛，是台廠純電機車首度揮軍海外並取得銷售佳績的首例，將規劃回台銷售。

宏佳騰董事長鍾杰霖之子、宏佳騰營運中心經理鍾亞成表示，這款車是由宏佳騰代工生產、Gogoro負責能源運營進軍韓國，成為首台外銷韓國的電動機車，目前韓國接單已破千輛，已自第2季起陸續出貨，由於接單表現亮眼並在台上市。隨新車銷售奏捷，宏佳騰也可望受挹注。

鍾亞成指出，宏佳騰與Gogoro是策略合作的夥伴關係，宏佳騰目前的電動機車即是使用Gogoro的電池與能源系統，此次攜手前進韓國的合作方式是由宏佳騰代工生產機車整車，能源網路與電池電路則由Gogoro提供，雙方各自有不同的市場發展訴求。

台韓三廠合作攻純電機車概況

另外，並藉 Dotstation的外型設計與當地的通路銷售，形成三方共同合作的模式。更因為當地的銷售接單表現突出，宏佳騰以授權方式在台銷售這款充滿韓風的電動機車，宏佳騰目標是取得台灣重機三成市占率。

宏佳騰昨（16）日發表全新油電車「冒險運動黃牌Brera X」及「市場唯一電動跑旅EV-C1」。鍾亞成表示，瞄準ADV小眾市場，攜手KL MOTOR國際大廠，為台灣二輪產業獻上擁有歐系血統的冒險運動黃牌「Brera X」，韓國熱銷純電跑旅「EV-C1」，形成與國際品牌合作，開發國內市場的模式。

其中，宏佳騰與Dotstation及Gogoro三強聯手，共同打造「EV-C1」，車款外型由Dotstation依據韓國流行趨勢設計，宏佳騰在韓出貨逾千台EV-C1，更榮獲韓國電動機車銷售冠軍，證明了EV-C1的潮流魅力。

據悉，宏佳騰將以授權方式，在台生產銷售EV-C1，由於在地生產優勢，建議售價124,980元，以目前的匯率計，售價比起韓國15萬餘元的價格，低了約3萬元。

EV-C1也是台灣第一台外銷韓國的電動機車，以往台灣機車外銷多為燃油機車，Gogoro發展海外市場，也多半是與當地廠商合作。電動機車考量充電換電問題，外銷不易。但藉由宏佳騰生產，Gogoro Network提供全球最大、佈建智慧電池交換能源網路，成功打進韓國市場，昨日Dotstation代表李潤肇並參加EV-C1在台上市的發表會。



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