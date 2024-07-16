古書今贏／熱誠柔韌 團隊和諧

前段日子有則新聞：一名消費者等待飲品時，被服務人員怒潑咖啡，同事和旁觀民眾在旁安撫勸阻，服務人員仍然不斷嘶吼，近日不知是否因為模仿效應，又發生多起類似事件。

從媒體報導中概略知道：服務人員可能不堪催促，長期累積壓力瞬間爆發，才突然失控做出傷人行為；有人表示：任何工作，都很辛苦，大家要互相體諒；也有人直指奧客咎由自取，應該給予教訓，看起來打抱不平，是否如此值得商榷。

不在乎別人的人，別人自然不在乎自己；有再好的能力，不願意幫助別人，這樣的能力，對其他的人來說等於沒用。

之前有位同事能力不錯，平常在公司獨來獨往，同事間互相問好，都是把對方當空氣，有人好心提醒，他面無表情說：「我不需要討好別人，他們不用跟我打招呼。」

除非必要，同事們不會和他接觸，而他也完全不在意。

某次主管要他支援別的部門，被直接拒絕，理由是「只想做好自己的事，不想收爛攤子」，最後勉為其難答應，整個過程讓被支援單位非常不開心。

自己需要請長假，儘管依照規定，偏偏加上幾句「找不到代理人沒關係，反正到時候怎麼樣都跟我無關」類似的對話，讓主管非常無奈和感冒。

偶爾工作出錯，被主管責備幾句，一回座位就會碰撞桌椅、重敲鍵盤，把大家弄得心煩氣躁，幸好同事們個性柔和，總算相安無事。

該來的總是會來，該走的畢竟要走，大老闆到公司視察，突然間看到他的動作，感到非常錯愕，經過查證確認後，立刻把主管找來刮一頓，強調公司雖然注重友善氛圍，卻不代表可以容忍私人情緒破壞團隊和諧，要求那位同事辦理離職。

自我為中心的人，心中常常有個聲音迴盪「我要保護自己，以免別人占便宜，遇到利益衝突，絕對不退讓。」還沒開始已經劍拔弩張，略有糾葛，馬上拳來腳往，結果是力量大的占便宜，敵不過的日後算帳，結果兩敗俱傷。

在《墨子．耕柱第四十六》中記載：某日墨子遇到跟他唱反調的巫馬子，雙方展開一番唇槍舌劍，巫馬子堅持「為了利己不惜殺人，絕不殺己利人」，還表示會昭告天下。

墨子勸巫馬子不要亂講話，因為「只要有人認同這個理論，將殺你來利己，如果不認同，擔心被你所殺，只好先下手為強。總而言之，不管支不支持你理論的人，都將殺你以免遭殃。」

《東萊博議．隨叛楚》呂祖謙：「有德養的人，只擔心自己太弱，不擔心敵人太強，只擔心自己太蠢，不害怕敵人太聰明。」面對逆境的表現，最能反映能力和涵養；尖刻任性咄咄逼人和軟弱投機討拍取暖，都不可取，擁有一顆熱誠柔韌的心，願意體恤幫助他人，最有益身心健康。