冠軍建材：因應電費上漲 產品調漲3～5％

冠軍建材（1806）16日舉辦科技節能石新品發布會，董事長林榮德指出，面對2050淨零建築目標，綠建材將掀起新一波商機，冠軍建材已準備好配套方案，且今年房市景氣熱絡，訂單能見度已達第4季。

至於產品調漲部分，冠軍總經理林祐宇表示，今年電費上漲、原物料漲勢未歇，建材、磁磚等不同類別產品，這個月已經調漲3％到5％不等，公司並沒有一定的調漲機制，甚至也不想調漲，但是面臨成本不斷上漲的壓力，才會適時調整。

林榮德表示，國內房市景氣熱絡，帶動公司接單量，目前訂單能見度已達到今年第4季，樂觀看待未來2到3年的房市，此外，隨著房市加劇小宅趨勢發展、以及對於居家生活品質的重視，將有助於冠軍建材旗下大尺寸磁磚、大板薄磚、SPC木地板等產品銷售持續放量接單。

面對2050淨零建築目標，林祐宇認為，台灣政府預計2025年開始徵收碳費，根據聯合國針對建築業之統計營建部門所產生的二氧化碳年排放量占全球的38％，其中26％來自建材及營造階段的碳排放，將掀起低碳綠建材新一波商機，也為冠軍建材帶來良好的業務拓展空間。

林祐宇指出，目前冠軍拿到綠建材標章產品占比逾五成，但銷量還未占到一半，需要一些時間去推廣，不過今年上半年綠建材業績已有26%成長，而綠建材價格比一般建材多8至10%，毛利相對較高，未來產品需求度愈來愈高，將對營運有所助益。

另，冠軍建材與廣州海鷗住宅工業公司合資成立的「海鷗冠軍」去年未能及時交出財務資料，拖累冠軍今年初被打入全額交割股，不過後續會計師出具無保留意見，才讓公司挺過危機。

林榮德表示，冠軍與海鷗合資，長期股權投資餘額為人民幣6,000多萬元（約新台幣3億元），和冠軍兩岸淨資產50億元相比，所占比例低，而台灣與中國大陸的財報體制不同，加上近年中國大陸景氣不佳，希望可以早點出脫股權止損，專注經營國內市場。