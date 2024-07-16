房市熱 統一價值成長ETN成分股納入代銷龍頭股

「潛力股風向球」統一價值成長ETN（020018）最新成分股調整自7月16日盤後生效，這次增刪八檔，連兩天拉漲停的代銷龍頭海悅（2348）首度入選，老牌紡織股新纖（1409）、南紡（1440）也重新入列；而同日定審的統一IC設計台灣ETN（020031）這次成分股則無調整。

代銷龍頭海悅受惠於全台新案順銷，加上自建案逐年開花結果，累計上半年營收39.37億元，年增95.31％，今年以來股價更大漲超過230%，但市場預期海悅下半年業績成長力道有機會更上一層樓，這次首度入選以「下一季會賺錢又不貴的股票」為篩選標準的價值成長指數，後市值得關注。海悅股價於15、16日連兩根漲停，收在309.5元新高。

隨著品牌廠庫存調整告一段落以及奧運熱潮帶動客戶下單力道，老牌紡織廠新纖及南紡今年整體營運表現都有機會較去年成長，其中南紡除了本業外，在資產活化上表現優，對淨利亦多有挹注，這次也重回價值成長指數行列。

統一價值成長ETN指數以「淨值股價比」(價值)與「股東權益報酬率」(成長)計算出GVI指標，雙因子篩選出每一季的潛力股，這次汰換的遠百（2903）及台郡（6269）自4月中納入後皆創下今年以來高點。統一價值成長ETN自2020年7月28日以9.84元掛牌(發行價10元)以來，至2024年7月12日漲幅達161%，期間經過三年半市場多空震盪洗禮，從未低於發行價。