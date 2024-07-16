台北天空塔海外股權喊賣延期 接管人 FTI：有意向的多方需要時間評估

「台北天空塔The Sky Taipei」今年5月底傳出，海外股權的接管人FTI透過仲量聯行出售天空塔的境外股權，接管人FTI資深董事總經理潘路洋表示，基於目前表示有意向的多方需要更多時間進行相關的評估與盡職調查，截止日期將延後兩周至7月19日。

潘路洋表示，對於台北市信義區的未來指標建築物有信心，期待透過市場機制找尋合適的投資人，在符合法律與各方最大利益下，接手即將完工的天空塔。

台北天空塔位於A7的精華地段，大樓因為股東之間的糾紛引起了市場與媒體的關注，相對複雜的海外股權也成為問詢的焦點，FTI公司在今年1月正式成為海外質押的在接管人後，獨立行使其權力，對外正式尋求買方，已求出售間接持有的海外控股公司的100%股權。

對於之前市場上關於出售天空塔的質疑，FTI表示，這次出售的是間接持有天空塔的海外公司之股權，並非天空塔的產權，該融資是由碩河開發的上層間接控股公司欣港控股進行融資。海外專業投資機構因看好該台北市地標的專案，因而提供了融資。

潘路洋進一步說明，當此借貸發生違約時，接管人即可以對抵押品（海外質押股權）進行接管，接管人希望這次的海外銷售可以整合境內與海外的不同利益相關方、股東、聯貸銀行、開發商等，為天空塔未來的長期經營提供更好的基礎，與利益最大化。

潘路洋指出，FTI依據合約被授權成為接管人而開始處置，並委託仲量聯行向市場進行意向書的收集，在收回貸款的同時，接管人更希望買家能夠將此項目更好的推進。

潘路洋表示，本周五（19）日為提交意向書的截止日期，不論結果如何，該項目都會進入一個新的階段，希望新的買家擁有強大的市場實力，展現台北天空塔成為城市的新門面。