台北天空塔A7海外股權喊賣延至7月19日 多位大咖買方摩拳擦掌

今年五月底傳出「台北天空塔」海外股權的接管人FTI透過JLL正式出售天空塔的境外股權；據接管人FTI資深董事總經理潘路洋表示，基於目前表示有意向的多方需要更多時間進行相關的評估與盡職調查，因此股權銷售截止日期將延後至7月19日。

潘路洋表示，對於台北市信義區的未來指標建築物有信心，期待透過市場機制找尋合適的投資人，在符合法律與各方最大利益下，接手即將完工的「台北天空塔」。

「台北天空塔」位於北市信義區A7的精華地段，大樓因為股東之間的糾紛，引起了市場與媒體的關注，相對複雜的海外股權也成為問詢的焦點，代表國際融資單位的FTI公司在今年1月正式成為海外質押的在接管人後，獨立行使其權力，對外正式尋求買方，已求出售間接持有的海外控股公司的100%股權。

據悉，目前已有大咖買方開始動作，包括國內外的家族信託、機構投資人等，但因有高度意願的投資方在DD需要時間，因此將時間延長至7月19日星期五。

國際金融機構委託擔保品管理方指派FTI接管，對於之前市場上一些關於出售天空塔的質疑，FTI表示，這次出售的是「間接持有天空塔的海外公司的股權、並非天空塔的產權」；且該融資是由碩河開發的上層間接控股公司欣港控股進行融資。海外專業投資機構因看好該台北市地標的專案，因而提供了融資。

潘路洋分析，當此借貸發生違約時，抵押品管理方即可委託接管人對抵押品（海外質押股權）進行接管。接管人希望這次的海外銷售可以整合境內與海外的不同利益相關方、股東、聯貸銀行、開發商等，為「台北天空塔」未來長期經營提供更好的基礎，與利益最大化。

他強調，FTI依據合約被授權成為接管人而開始處置海外股權銷售作業，並委託商仲業者JLL仲量聯行向市場進行意向書的收集，在收回貸款的同時，接管人更希望買家能夠將此項目更好的推進。