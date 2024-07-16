宏佳騰發表兩款新品Brera X與EV-C1將上市

宏佳騰強打「油電共好」16日正式發表全新「冒險運動黃牌Brera X」及「市場唯一電動跑旅EV-C1」，以不同動力的跨界跑旅帶給騎士不平凡的駕馭體驗，並驚喜亮相「兼顧冒險與玩樂的多功能輕檔車MK150」，除了透露第4季將上市的訊息，也預告將在台中隆重開幕「全台首間宏佳騰油電直營門市」，採用全新CI設計，致力帶給顧客更便捷的優質服務。

宏佳騰營運中心經理鍾亞成表示，「Brera X及EV-C1這兩款跨界跑旅能夠滿足廣大消費者的多元需求，無論是郊外探險還是都市通勤全都一應俱全；藉由這兩台新旗艦車款，再再證明了宏佳騰在技術創新上的實力，未來我們將推出更多不同於別廠的優質產品，為騎士帶來更好的騎行體驗，並持續引領市場潮流」。

宏佳騰瞄準ADV小眾市場，攜手KL MOTOR國際大廠，為台灣二輪產業獻上擁有歐系血統的冒險運動黃牌「Brera X」。Brera X依照台灣用路環境重新調校，高規格結構強化剛性龍骨車架，採用高強度材料製造，不只提供更穩定的操控性能，也大幅提升騎乘舒適度，配備日本KYB競技級懸吊系統，給予更優質的避震體驗，倒立式前叉可使車輛更即時應對路面變化，遇到過彎、崎嶇不平的道路也能平順操駕，搭載知名品牌Brembo子公司J.JUAN的制動系統，輻射對向四活塞卡鉗讓車輛可更即時且穩定的減速、煞停，均勻分散熱能以減少制動過熱的風險，確保長時間使用仍可維持高效性能，加強安全性，同時針對引擎系統進行升級，帶來相較歐洲規格更充沛的動力輸出，讓騎士自信駕駛。

宏佳騰與韓國Bikebank 旗下品牌Dotstation及Gogoro Network三強聯手，共同打造市場上唯一的純電跑旅「EV-C1」，該車款外型由Dotstation操刀，依據韓國時下流行趨勢設計，為電動車帶來嶄新氣息，Gogoro Network提供全球最大、布建最廣、用戶最多的智慧電池交換能源網路，宏佳騰則基於對台灣機車產業的觀察，以20多年造車經驗，為台灣市場提供精準調校以及在地專業車廠製造。16日Dotstation李潤肇代表與Gogoro Network謝孟哲協理也特別到場支持，與宏佳騰共同歡慶EV-C1正式在台上市。截至目前，宏佳騰已在韓國出貨逾千台EV-C1，其更是於當地市場榮獲電動機車銷售冠軍，再再證明了EV-C1的潮流制霸魅力。