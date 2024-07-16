東洋抗黴藥布局歐洲 首期里程碑金15萬美元入帳

學名藥廠東洋自製的治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥Lipo-AB，國際化發展有新進度，該學名藥與國際大廠共同布局歐洲市場，已完成該產品臨床批次提供，東洋將依約收取階段里程碑達成金15萬美元，東洋向中央社表示，將在7月認列。

東洋去年6月宣布，與國際大廠簽訂Lipo-AB在歐洲市場的共同開發合約，產品簽約金為25萬美元，未來將根據實際開發進程，分3期程收取里程碑達成金，每期各為15萬、20萬與30萬美元，產品上市後的利潤分配。此為第1期認列里程碑金。

東洋總經理侯靜蘭今年曾表示，東洋朝國際化發展，今年一大策略為困難學名藥外銷。東洋旗下Lipo-AB去年外銷美國，銷量亮眼，未來將持續優化製程，並增加產能，布局於全世界。

另外，東洋藥品旗下用於治療轉移性大腸直腸癌的複方口服化療癌藥，與單株抗體標靶藥物合併使用的「腸癌雞尾酒療法」，已於7月初獲台灣食藥署核發藥證，將瞄準每年約新台幣4億元以上的腸癌市場，東洋表示，未來有望成為營收動能之一。