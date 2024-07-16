66個產官學單位攜手 紡織循環聯盟今成立

為促進紡織品資源循環，接軌國際趨勢，環境部資源循環署催生成立「紡織循環聯盟」，並於16日舉辦成立大會，會中頒發「永續時尚標誌」給遵從「連鎖品牌服飾業及百貨零售業紡織品循環指引」的聯盟成員，供消費者辨識。

包括原料生產、品牌、百貨業、回收處理業者，紡織品循環上、中、下游產業鏈與產官學研，目前已有66個單位加入聯盟。藉由溝通交流、互相媒合，與整合國內外紡織循環最新資訊等策略，共同邁向綠色設計、循環採購、永續消費、智慧分選、再生纖維認證、產業創新等六大目標，並提升臺灣紡織循環經濟模式發展。

環境部次長沈志修指出，紡織業為全球主要產業之一，溫室氣體排放量佔4%，近年來快時尚潮流增加民眾衣物汰舊換新頻率，產生大量的消費後廢棄物，國際正在著手改善時尚循環，例如歐盟提出「2030永續循環紡織」要求業者從設計、負責回收等作為達成「T to T ，紡織到紡織」並規範要以數位護照進行資訊揭露等。

為因應我國2050淨零排碳路徑，關鍵策略八「資源循環零廢棄」將紡織品納入關鍵項目，為達到8成的循環率目標，資源循環署為積極推動紡織循環，爰輔導籌組「紡織循環聯盟」，以紡織品生命週期盤點我國紡織製造業上中下游業者、品牌商、百貨業及回收處理業。並陸續提出循環採購指引、公私部門採購規範等政策，從消費行為引導業者行動。

此外，為導引環保化設計概念與人才培育，並適時掌握最新環保法規與相關政策，紡織循環聯盟也邀請學術單位、研究單位與政府單位一同共襄盛舉，建立產官學研溝通交流平台，後續聯盟將以推動紡織品綠色設計、紡織品循環採購、鼓勵紡織產業創新、促進永續消費行為、建立再生纖維認驗證機制及輔導設置智慧分選設施六大目標，由聯盟成員共同推動紡織循環相關工作。

這次活動除邀請聯盟成員出席進行簽署儀式，象徵聯盟正式成立外，也贈予依據「連鎖品牌服飾業及百貨零售業紡織品循環指引」加入永續時尚聯盟成員「永續時尚標誌」，鼓勵品牌及百貨業者為紡織循環的努力，同時邀請標竿企業分享紡織品循環經濟的未來趨勢與挑戰，以及紡織品永續循環實踐經驗。參與聯盟的成員涵蓋紡織製造業、品牌服飾業、百貨業、二手商、回收商、政府單位、學術單位、研究單位及非政府組織等多個領域，目前已有66個單位加入。