桃園A10山鼻站預售廠辦大樓公開標售 預計2025年完工

第一太平戴維斯受託辦理「桃園A10山鼻站高規格預售廠辦大樓」公開標售，標的距離機場捷運A10山鼻站600公尺，為地上6層、地下1層之整棟廠辦大樓，包含廠辦空間4,214.66坪與坡道平面車位65個，全案預計在2025年底完工，適合自用企業打造集團總部，開標日為8月28日。

中美科技戰帶動強勁的科技業與製造業回台設廠熱潮，隨著第一階段產線擴張逐步到位，企業辦公與研發空間升級需求將接續而來。根據第一太平戴維斯統計，自2022年到今年上半年，科技業與製造業在購置大型商用不動產跟土地的金額達1,630億元，其中約652億元投入到辦公室與工業廠辦之中，且逐年比重增加，由2022年的2成到目前的4成，明顯觀察到科技與製造業的需求轉移。

過往北台灣辦公室與工業廠辦交易主要集中在雙北市區，隨著高鐵與機場捷運等路網逐漸成熟，縮短與其他都會區的空間距離，桃園眾多的產業群聚與航空城等建設利多，促使企業在桃園購置或自建總部的意願增加，包括PCB龍頭臻鼎-KY預計在桃園青埔高鐵站前投入50億元，興建1.4萬坪的新綠能智慧建築總部大樓，預計2028年完工；近期動工的山榮資產「南美智慧園區」，占地1.6萬坪，第一期將興建2棟智慧廠辦，一棟將為瑞健醫療集團客製化打造醫療科技智慧廠辦，另一棟將鎖定醫療、AI等高科技企業。

負責本案的第一太平戴維斯協理張峯樹表示，目前桃園工業土地普遍站上2字頭，龜山與中壢工業區則突破4字頭，華亞工業區已達到6字頭，單價與新北市的土城工業區不相上下，隨著工業土地價格上升，在成本與生產使用型態的考量下，桃園立體化廠辦交易與需求將更趨明顯。

本次公開標售的桃園A10山鼻站高規格預售廠辦大樓，位於機場捷運A10站周邊，鄰近遠雄自由貿易港區以及陸續交地的桃園航空城優先產專區，具備海、空運輸優勢，建物標準層樓高4.85米，載重800公斤至1噸，並規劃卸貨碼頭與3噸重貨梯，適合欲將生產與辦公空間結合，打造集團總部的自用型買方。