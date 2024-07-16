聯聚秋紅谷第一排推新案 打造51層「新平衡住宅」

台中豪宅一哥聯聚建設預計下半年，在台中七期推出新案「玉衡」，個案位於秋紅谷第一排，規畫「新平衡住宅」，由於當地已有多戶成屋站上9字頭，預料新案開價一坪百萬以上。

聯聚「玉衡」位在市政北六路、市政北七路之間，基地1,838坪，預計興建51層住宅大樓，坪數均為60坪。

聯聚表示，「玉衡」以新平衡作為核心理念，旨在打造關注自然與都會、建築與鄰里、生活與工作之間和諧關係的「新平衡建築」，規劃中坪數60坪標配空間，使用上更具有彈性，可配合不同住戶的居住習慣。

另外，建築立面為大面窗設計，擁有極佳的採光條件，51層樓雙塔建築，樓高3米6，可將整個台中市中心景色盡收眼底，60坪標配產品，戶戶面寬14.5米，則可讓室內空間更通透外，光線及綠意也更加乘。

聯聚指出，60坪是許多人嚮往擁有的私宅空間，目前秋紅谷公園第一排的建案皆以百坪以上的規劃配置為主，60坪的規劃在絕佳地點極其少見，稀有性極高，可吸引想在秋紅谷公園旁置產的高端客群。

由於基地大，聯聚在1,838坪基地上，規畫一座精心設計、獨一無二的花園中庭，且形成一個自然生態系統，花園並連結室內輕食空間，讓視野寬闊延伸，公設則以全齡化為出發點，以新平衡重新定義生活。

聯聚表示，聯聚建設深耕七期30年，每案結束時都會找出並改進一百個缺點，力求將每個細節打磨至極致完美。這份堅持體現在建築本身，也延伸至周圍街區和鄰里環境。新案也將延續這份對於鄰里的關懷，連結秋紅谷生態公園打造城市綠廊，成為友善城市的「新平衡」永續建築。