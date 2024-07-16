海鷗冠軍虧損 林榮德：中國經濟不好、盼出售股權

磁磚大廠冠軍先前財報未能及時取得中國合資公司海鷗冠軍財務資訊，拖累冠軍遭打入全額交割，冠軍董事長林榮德今天強調，因台灣與大陸財報體制不同所致，此外考量中國經濟不好，希望出售海鷗冠軍股權，藉此止損。

冠軍今天舉辦新品記者會，林榮德與兒子林祐宇（冠軍總經理），女兒林孟瑜（董事長特助）共同出席。

林榮德表示，台灣房市景氣熱絡，目前接單量已達今年第4季，因此樂觀看待未來2、3年房市動能。

冠軍與廣州海鷗住宅工業公司合資成立的「海鷗冠軍」，去年第4季財報因未能及時取得海鷗冠軍財務資料，今年初一度打入全額交割股；直到會計師出具無保留意見，才讓冠軍挺過下市危機；冠軍今年6月公告，董事會決議擬出售在大陸合資的海鷗冠軍股權。

林祐宇表示，合資的海鷗冠軍，冠軍持股43.46%，實際營運者為海鷗集團，他們向冠軍承租工廠；中國經濟環境近年不好，影響冠軍租金收益，其他沒太大影響，但冠軍仍希望出售股權，與適合對象洽談中。

林榮德說，與海鷗合資，冠軍長期股權投資餘額為人民幣6000多萬元（約新台幣3億元），和冠軍兩岸淨資產50億元相比，所占比例低。但雙方財報體制不同，大家以為冠軍出大問題，其實是雙方出報表時間不同，冠軍希望早點出脫股權以止損，好好經營台灣市場。

面對2050淨零建築目標，冠軍建材已準備好配套方案，林祐宇說，冠軍拿到綠建材標章產品目前占超過50%，但銷量還未占到一半，需推廣時間，因綠建材價格比一般建材多8至10%，毛利也較高；今年上半年綠建材業績就有26%增長，看好未來產品越賣越多，可大力挹注獲利。