裝潢發現鋼筋外露 信義房屋SinyiCare保障讓買家好放心

近期一位買方於交屋後拆裝潢發現鋼筋外露，且有補強痕跡，詢問鄰居發現該棟建物氯離子過高，信義房屋得知後立即協助買方提出氯離子檢驗報告，證明已超標平均值，除向屋主請求應負之瑕疵擔保責任，更依SinyiCare十大守護高氯離子保障服務內容，協助處理並做相關的補償，讓買方直呼交給信義房屋真的「全程陪伴、全心守護」。

信義房屋板橋亞東店專員鄢右樺表示，在得知買方遇到鋼筋外露的問題時，信義房屋便委託特約廠商檢查，經確認氯離子檢驗超標，除協助買方提供檢驗報告數據，幫助買方向屋主請求應負之瑕疵擔保責任，也隨即啟動SinyiCare十大守護服務，依高氯離子保障服務內容，協助處理並做相關的補償。信義房屋負責任的服務態度也讓買方表示，當初因為信賴信義房屋是上市公司，全台直營相對有保障，現在證明了當時的選擇是對的。

信義房屋六月中旬推出SinyiCare十大守護服務，包括訴求資訊透明的即時行情、產權調查；訴求創新科技的DiNDON智能賞屋、AI智能配案；訴求保障服務的履約保證價金信託、蟲蛀保障、漏水保障、高氯離子建物保障，高輻射建物保障、凶宅保障，解決消費者購屋可能遇到的疑難雜症與風險，為業界保障最完善。

信義房屋表示，推出SinyiCare的起心動念來自「你的房屋，信義在乎」，凝聚信義房屋40多年來對客戶的重視與心意，理解客戶的需求，十大守護對於賣方來說，委託給信義房屋賣屋，服務一條龍，安全又省事，而對於買方而言，在找家的過程中，信義房屋全程陪伴，售後保障讓買方很安心。

信義房屋建議消費者在選擇房仲業者時應慎重考慮保障服務的完善程度，以確保購買中古屋時能夠獲得充分的保障。SinyiCare服務的優勢在於其全面的保障範圍，以高氯離子建物保障為例，若於信義房屋成交之買方，且未於簽約時進行高氯離子檢測者，交屋後一年內符合保障條件即可進行申請，依照檢測值，提供最高至原價購入保障，且因信義房屋具有全台直營優勢，不論哪一間分店成交之物件皆適用，不會發生客戶求助無門的問題。

信義房屋表示，信義的服務保障則是強調「解決買賣方發現房屋有問題的急迫心情，成就買方、賣方、房仲的三張笑臉」，且信義房屋為已創立40多年的上市公司，有73億元的資本額，遇到房屋需啟動服務保障，有足夠的資本可處理問題，除此之外，全台直營，分店同仁、總公司客戶服務團隊，每一件案子從立案追蹤到結案，均耐心處理，一路陪伴客戶解決問題。