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台中12期超市換新房東！5.9億成交創西屯今年最高總價

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
楓康超市青海店4月被買家以總價5.9億元無貸款買下當新房東。台灣房屋集團趨勢中心提供
楓康超市青海店4月被買家以總價5.9億元無貸款買下當新房東。台灣房屋集團趨勢中心提供

根據最新實價資訊揭露，台中市西屯區12期重劃區的楓康超市青海店，今年4月以附帶租約的方式，被自然人買家以總價5.9億元無貸款買下當新房東，該超市建坪390坪，地坪約457.7坪，是西屯區今年實價揭露總價最高的不動產交易，經查買方為德鑫建設。

​台灣房屋信實台中青海店長廖鴻源表示，該筆交易坐落福科二路與青海路的角地，地段條件頗佳，且土地型態方正，今年4月連同租約一起出售，以總價5.9億元賣給新房東，換算土地單價約129萬元，周邊鄰地也還有持續整合的可能性，因此頗具開發彈性。

加上該筆交易的土地使用分區為住二用地，最高容積率可達220%，比同區段住一、住一之一用地的140%更具開發價值，有利於建商規劃大樓產品，因而吸引業者出手。

該筆交易換算土地取得單價大約129萬元，由於先前12期單價突破125萬元的土地，皆為商業用地，因此本次交易也刷新12期住宅用地的新高水位；但因買賣不破租賃，所以目前超市仍持續經營，對買家而言，具有短期穩定收租、長期開發可期的雙重利多。

據台灣房屋集團趨勢中心彙整，除了今年4月的楓康超市青海店外，近年台中還有大里的金住生鮮超市、南屯的家樂福超市南屯店、北屯的裕毛屋超市崇德店等超市房地易主。

其中，大里的金住超市由富宇建設買下後，預計今年推案；北屯的裕毛屋超市，也將由冠德建設推出新案；南屯的家樂福超市則是由鉅陞建設購入，目前仍在營運中，顯示這類大坪數超市，已成台中建商獵地佈局的熱門目標。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，建商在台中掃貨超市，主要因為超市多半擁有「交通便利、地段出色、地坪廣大、產權單純」等多重優勢，加上許多超市房地交易，還附帶高屋齡建物，可爭取危老重建的容積獎勵，放大開發效益，且短期內仍可坐收租金收益，使得超市成為建商近年卡位精華區的主要選擇之一。

近年台中指標超市相關房地交易概況。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心
近年台中指標超市相關房地交易概況。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心

建商 楓康超市

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