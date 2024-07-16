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每百戶有2戶買房 「脫北者」仍最愛桃園

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
六都家戶購屋比數據以桃園市位居龍頭，觀察2016年來上半年數據，桃園市僅2023年居第二，其餘數年家戶購屋比都是冠軍，親民房價磁吸雙北「脫北者」族群青睞。圖／永慶房產集團提供
六都家戶購屋比數據以桃園市位居龍頭，觀察2016年來上半年數據，桃園市僅2023年居第二，其餘數年家戶購屋比都是冠軍，親民房價磁吸雙北「脫北者」族群青睞。圖／永慶房產集團提供

上半年六都移轉棟數總數創下13年來新高，也讓各市家戶購屋比大漲，住商機構彙整六都地政、民政局資料，六都上半年家戶購屋比全數上揚，其中尤以南二都表現最為驚人，家戶購屋比皆破2%，雙雙創下自2016年以來新高，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，南二都在半導體產業進駐等議題帶動下，適逢國內股市大漲，熱錢持續湧入房市，刺激市場買氣

住商機構盤點六都民政、地政單位的區域家戶數與移轉棟數，統計出家戶購屋比，以此評估區域買氣。統計顯示，六都上半年家戶購屋比合計達到2.1%，換言之是六都每100戶居民中，平均有超過2戶人在上半年購屋，已平歷年來最高紀錄。

資料指出，台南市、高雄市上半年家戶購屋比分別達2、2.1%，雙雙創下歷年最高紀錄，其中台南市更首次家戶購屋比破2%大關，徐佳馨指出，受「新青安」優惠貸款帶動，加上上半年度台股持續創新高，市場游資滿滿情況下，熱錢湧入房地產市場；此外，南二都近年來有高科技巨擘進駐帶動，房市話題充分，加上區域房價相較其他四都仍算親民，吸引購屋、置產族群目光，使區域買氣有感上升。

其他四都方面，台北市上半年家戶購屋比達1.4%、新北市為2%、桃園市為2.6%、台中市則是2.4%，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，六都家戶購屋比數據以桃園市位居龍頭，觀察2016年以來上半年數據，桃園市僅2023年居第二，其餘數年家戶購屋比都是冠軍，主因為區域重劃區議題濃厚，加之親民房價磁吸雙北「脫北者」族群青睞，區域買房風氣甚為風行。

賴志昶提醒，六都雖說上半年房市仍維持高檔買氣，惟下半年適逢全球總統大選年，尤以美國選情最為激烈，牽動全球政經局勢敏感神經，台美互動緊密，後續發展更值得留意。在此狀況下，政府如何因應更值得關注，特別是資金潮去向，下半年若建案排隊、利用新青安炒作等亂象仍持續叢生，政府恐有進一步管控措施，值得購屋族群注意。

六都上半年家戶購屋比合計達到2.1%，六都每100戶居民中，平均有超過2戶人在上半年購屋，已平歷年來最高紀錄。圖／住商機構提供
六都上半年家戶購屋比合計達到2.1%，六都每100戶居民中，平均有超過2戶人在上半年購屋，已平歷年來最高紀錄。圖／住商機構提供

房市 熱錢 買氣

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